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DURÍSIMA CRÍTICA AL GOBIERNO POR NEGLIGENCIA EN HUELVA

Herrera arremete contra Marlaska por no asistir al funeral de los guardias civiles en Huelva

Marlaska y Herrera.
Marlaska y Herrera. PD
Archivado en: Carlos Herrera | Fernando Grande-Marlaska | Gobierno | Justicia | Periodismo | Radio

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Carlos Herrera volvió a manifestarse durísimo.

Y es que lo del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, es de una vergüenza inusitada. Así es como decidió no asistir al funeral de dos guardias civiles que perdieron la vida en Huelva.

Los agentes fallecieron mientras cumplían con su deber, persiguiendo una embarcación de narcotraficantes, un hecho que, sin duda, merecía la presencia de las máximas autoridades encargadas de velar por la seguridad del país.

El comunicador subraya que Marlaska estuvo este fin de semana «tan ocupado haciendo escolta de la ministra de Sanidad» que no encontró un momento para viajar a Huelva y rendir homenaje a los caídos. Esta crítica no es trivial: cuando un miembro de las fuerzas del orden muere en cumplimiento de su deber, la presencia del Gobierno se convierte en un símbolo de reconocimiento y respeto hacia aquellos que arriesgan sus vidas por el bienestar ciudadano. Por lo tanto, su ausencia se percibe como un desaire tanto a los fallecidos como a sus seres queridos y compañeros.

Dan unas ganas irremediables de mandarles a la mierda. Pero Carlos Herrera tiene más clase. Así se explicó en su monólogo de este lunes 11 de mayo en COPE.

El patrón de negligencia en Huelva

Herrera amplía su análisis crítico más allá de este incidente particular. Según él, el Gobierno exhibe un patrón constante de negligencia hacia Huelva que va más allá de este evento específico:

«El ministro del Interior, Grande-Marlaska, ha estado tan ocupado haciendo escolta de la ministra de Sanidad que no tuvo tiempo de acercarse hasta Huelva al funeral de los dos guardias civiles muertos en acto de servicio cuando perseguían a una planeadora de narcotraficantes. Lo de este Gobierno con Huelva es una cosa de cubrirse de gloria literalmente en todos los ámbitos».

E insistía:

«El ministro tiene a su disposición un Falcon, un helicóptero o lo pueden llevar a hombros y se puede ir, vamos, lo llevan hasta nadando de Canarias a Huelva para acompañar a las familias de los dos agentes. Ningún miembro de este Gobierno elefantiásico, bueno, ni por supuesto el presidente, nadie. A Jerónimo y a Germán les despidieron sus compañeros, autoridades autonómicas y locales y el pueblo de Huelva. Hombre, estuvo la directora general de la Guardia Civil, que claro, qué menos».

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