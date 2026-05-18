El palo de la SER a Sánchez que no gustará en Ferraz: Barceló tritura la estratagema electoral del PSOE

Pintan bastos para el PSOE de Pedro Sánchez.

Y lo peor para la formación de Ferraz y el inquilino de La Moncloa es que desde la Cadena SER, su tradicional sostén mediático, ya se ha puesto en solfa la estrategia electoral seguida en las últimas convocatorias.

Pero con el batacazo de María Jesús Montero en Andalucía durante la noche del 17 de mayo de 2026, la emisora del Grupo Prisa lanzó una advertencia al presidente del Gobierno para que replantee su estratagema a la hora de afrontar los comicios de carácter autonómico.

Así las cosas, la presentadora del matinal ‘Hoy por Hoy’ volvió a poner el dedo en la llaga del sanchismo.

Àngels Barceló desmontó con dureza la estrategia electoral de Pedro Sánchez tras el desastre histórico del PSOE en las elecciones andaluzas del 17 de mayo de 2026.

La realidad es que los socialistas cosecharon su peor resultado en Andalucía, cayendo a solo 28 escaños, un suelo histórico que confirmó la sangría territorial del partido.

Ante este nuevo mazazo, la periodista de la Cadena SER cuestionó de raíz la viabilidad del modelo sanchista.

De hecho, se preguntó si el presidente del Gobierno considera factible ganar unas elecciones generales habiendo desmantelado las federaciones del PSOE?

Es más deslizó que ahora mismo parece imposible poder rascar bola sin tener un partido sólido en comunidades como Extremadura o Andalucía. O, dicho de otro modo, Barceló entendió que cuidando solo del cortijo catalán no le iba a alcanzar a Sánchez para poder revalidar su poltrona en La Moncloa.

💢 Pedro Sánchez:

—Miguel Ángel, vas a ganarles este próximo domingo.

—Pilar Alegría, presidenta de Aragón a partir del 8 de febrero.

—Carlos Martínez va a gobernar a partir del 15 de marzo.

—María Jesús, presidenta de Andalucía a partir del próximo lunes. pic.twitter.com/avatljB1C3 — Onvre Deconstruido (@o_deconstruido) May 18, 2026

Así las cosas, Barceló borró la sonrisa que a ciertos socialistas se les había dibujado en la cara con el hecho de que el PP de Juanma Moreno Bonilla hubiese perdido la mayoría absoluta:

Enfrente, el PSOE vive su debacle con el consuelo de la pérdida de la mayoría absoluta del PP, un consuelo al que no debería agarrarse si esto le impide profundizar en la autocrítica, tanto a nivel autonómico como a nivel nacional.

Y aseveró que Sánchez debe darle una vuelta a la estrategia de mandar a ministros a las elecciones autonómicas porque, vistos los casos de Pilar Alegría en Aragón y María Jesús Montero en Andalucía, lo cierto es que al PSOE le está suponiendo un lastre: