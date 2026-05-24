Los trapos sucios de la Cadena SER: un broncazo y salida de Àngels Barceló

El comunicado oficial de la Cadena SER se refirió a la “renuncia” de Àngels Barceló como directora de Hoy por Hoy.

En apariencia, la experimentada periodista dejaba el programa por su propia voluntad después de muchos años en la cresta de la ola en radio generalista. Sin embargo, el relato que circula por los pasillos de Gran Vía presenta un panorama mucho más complejo: una lucha por el poder entre la dirección, los presentadores más destacados y las nuevas propuestas de programación.

Según un detallado informe publicado por El Mundo, que profundiza en la contienda interna en la SER que llevó a la salida de Barceló, esta decisión se fraguó a lo largo de meses, marcados por reuniones tensas, cambios inesperados y un ambiente de creciente desconfianza. El término “renuncia” sirvió como cortafuegos: evitó el uso del término “cese”, aunque no pudo silenciar las filtraciones que, en cuestión de horas, ya dominaban las conversaciones en redes sociales y dentro del sector.

El tablero del poder: liderazgos, datos y relevos

Para comprender esta crisis es esencial situarla en su contexto:

Relevo generacional en marcha en el ámbito radiofónico español.

en marcha en el ámbito radiofónico español. Necesidad de fortalecer el prime time matinal ante la competencia.

Estrategia de la SER para ajustar voces, salarios y espacios digitales.

En este escenario, Àngels Barceló ocupaba una posición central: era considerada heredera del legado de Iñaki Gabilondo, una figura visible en momentos clave —elecciones, pandemia, grandes crisis— y un símbolo de estabilidad en antena. Sin embargo, la dirección decidió reestructurar la parrilla, experimentar con nuevas combinaciones y reforzar franjas horarias que prometían mayores oportunidades comerciales.

La tensión se intensificó cuando Barceló comenzó a sentir que la renovación del proyecto se planteaba sin ofrecerle un verdadero margen para actuar. Aunque se utilizaba el término “continuidad”, siempre estaba matizado con cambios en el equipo, en el tono, en la duración y en la estructura del programa. Ambas partes sentían un desgaste: mientras que la empresa percibía un ciclo agotado, ella notaba una pérdida progresiva de confianza.

Filtraciones, relato y lucha por la reputación

La “guerra” dentro de Cadena SER no solo tuvo lugar entre despachos; también se libró en uno de los terrenos más delicados: el relato público. En cuestión de horas surgieron diversas versiones:

La versión oficial: agradecimiento, renuncia, decisión personal, nuevos proyectos. Las versiones extraoficiales: desgaste interno, presión desde arriba, oferta inaceptable. El análisis externo: luchas por el poder, reconfiguración del mapa estelar y presión del público.

Cada parte cuidó sus palabras con esmero. La SER evitó mencionar cualquier tipo de ruptura; mientras tanto, el círculo cercano a Barceló enfatizó que no era una salida forzada ni una despedida convencional. El detalle clave era el contexto: los cambios al frente de Prisa Audio y el creciente peso que adquirían las estrategias comerciales y digitales sobre las decisiones editoriales.

En este clima tenso, las filtraciones se convirtieron en una herramienta poderosa. Los detalles sobre reuniones, propuestas y cronogramas crearon una narrativa donde Barceló aparecía más como víctima sacrificial para dar paso a una nueva etapa que como protagonista deseosa de retirarse.

Lo que revela esta crisis sobre el modelo radiofónico

El caso Barceló plantea varias interrogantes sobre el modelo actual de radio generalista:

¿Hasta qué punto están dispuestas las direcciones a arriesgar líderes consolidados buscando formatos más “jóvenes” o virales?

¿Cómo se maneja internamente la salida de una voz asociada a la credibilidad informativa del medio?

¿Qué relevancia tienen realmente los datos audimétricos frente a factores como imagen corporativa, influencia política y proyección digital?

Las respuestas están en los movimientos paralelos: mayor impulso hacia pódcast, fortalecimiento de marca en redes sociales, cambios estructurales en informativos y un análisis detallado del mercado publicitario. La salida de Àngels Barceló no es un hecho aislado; forma parte de una reconfiguración más amplia donde el futuro de la radio depende si sigue siendo relevante o se convierte simplemente en otra capa dentro del ruido digital.

Mientras desde SER presentan este cambio como una evolución natural dentro de un plan estratégico, muchos dentro del sector lo interpretan como una advertencia clara: nadie es intocable; ni siquiera aquellas voces que han guiado las mañanas durante décadas para medio país. En esa tensión entre lo recordado y lo venidero se define hoy qué significa ser considerado como referencia radiofónica.