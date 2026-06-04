¡Fallo en Matrix! El progre Fernando Berlín se despacha en la SER contra el PSOE por el ‘caso Leire’: «Nos ha mentido»

Dicen que no hay peor cuña que la de la propia madera.

En un giro que ha sacudido las redacciones progresistas, Fernando Berlín, uno de los periodistas más emblemáticos de la izquierda mediática y habitual de la Cadena SER, estalló en la noche del 3 de junio de 2026 contra el PSOE por el escándalo del ‘caso Leire‘.

El director de Radiocable.com no se mordió la lengua al denunciar que el Partido Socialista «nos ha mentido» públicamente sobre la verdadera naturaleza y rol de Leire Díez, la conocida como «fontanera» del PSOE.

Durante su intervención en el programa ‘Hora 25’, conducido por Aimar Bretos, Berlín calificó de «pecado capital» la estrategia del PSOE de negar cualquier vínculo relevante con Leire Díez, presentándola como una simple militante más. «En esta nebulosa del PSOE hay un pecado capital, que es que el Partido Socialista públicamente ha estado mintiendo», sentenció. Y añadió con dureza: «Les han pillado y han pillado al PSOE, que ha mentido».

Afirmó que varias personas del PSOE le habían tratado de vender la idea de que Leire pasaba por allí, pero que no sabían en calidad de qué:

Con algunas personas que he conversado en estos días me han dicho era alguien que aparecía por allí, por las reuniones, que parecía tener muchos contactos, que nadie sabía muy bien de dónde estaba, pero lo que sí que sabemos a ciencia cierta es que no era una militante más. Y ahí está el pecado capital del Partido Socialista, porque durante semanas han estado manteniendo públicamente, han estado mintiendo públicamente.

Berlín tuvo claro que la presencia de la fontanera tenía un claro objetivo, chantajear a quien fuese necesario y siempre bajo las órdenes de alguien con peso en el partido de Ferraz:

Luego ya está la gravedad de lo que esas gestiones que pudiera hacer ese hipotético equipo montado, no sé si en paralelo, clandestino, obviamente nadie monta una cuestión para elaborar informaciones, oye, ya podrán defender que no, era para darlas a conocer a la Audiencia Nacional. No, era para chantajear, ellos tendrán que demostrar los delitos de los que son acusados, ¿no?

E insistió en que el PSOE ha estado engañando a la opinión pública: