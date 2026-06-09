¡Qué escándalo! Una portavoz de Jupol denuncia que Marlaska asigna 15 policías para escoltar a Sarah Santaolalla

Otro escándalo.
Y con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en mitad del mismo.
La imagen resulta impactante: Sarah Santaolalla, colaboradora televisiva, cuenta con una escolta de quince agentes, mientras sindicatos policiales alertan que para cuidar a cien mujeres maltratadas se asigna un solo policía.
En el programa ‘La Noche de Cuesta‘ (esRadio), Laura García, portavoz de Jupol, contó con pelos y señales el trato de favor y desmedido hacia la pareja de Javier Ruiz:
Todo pasa por Marlaska. Marlaska es la última persona que determina esto y el teléfono va para abajo, para abajo, para abajo y enseguida se monta esa escolta. Y como habéis dicho, también lo vimos con Sarah Santaolalla, ha sido otra de estas privilegiadas que la vimos con escoltas y te voy a decir algo que te va a llamar bastante la atención. Que a día de hoy Sarah Santaolalla tiene policías de contravigilancia y no pocos, que esto no lo sabe casi nadie.
Añadió García que:
Solamente de esta unidad tiene al menos a 10 policías y como no dan abasto, están quitando policías de testigos protegidos para ponérselos a ella e incluso están quitando de las propias contravigilancias del delegado del Gobierno de Madrid. Recordemos que los testigos protegidos corren un peligro objetivo que es altísimo, su vida o la de sus familiares. Bueno, pues a día de hoy Sarah Santaolalla tiene este privilegio.
🔴 LA NOTICIA PARA RADICALIZARTE HOY
Jupol desvela que Marlaska ha concedido 15 policías para la escolta de Sarah Santaolalla y se los quita a testigos protegidos
Solo hay un agente para cada 100 mujeres maltaratadashttps://t.co/ZDMzf4Yajp pic.twitter.com/kJEQNy4qSQ
— Pablo Haro Urquízar (@pabloharour) June 9, 2026
Detalló que dispositivo policial prestado para las funciones de vigilancia contravigilancia de Sara Santaolalla puede ser perfectamente de 15 o incluso más agentes:
Habrá unos 15 mínimo, porque claro, si hay 10 fijos, están también tirando testigos protegidos y también les están quitando al delegado del Gobierno y además salen peonadas, que le llamamos nosotros, que son servicios extraordinarios para cubrir este servicio, estamos hablando de 15 y a lo mejor me quedo bastante corta.
La situación de Sarah Santaolalla ha encendido las alarmas tanto dentro como fuera del Ministerio del Interior, desatando una batalla discursiva donde se entrelazan temas de seguridad, propaganda, cultura y el eterno dilema sobre la gestión de los recursos públicos.
Simultáneamente, la figura de Santaolalla se ha posicionado como una de las voces más controvertidas del panorama televisivo y digital. Su trayectoria está marcada por enfrentamientos virales, escraches, acusaciones mutuas y un nivel de exposición que justifica parte del despliegue… aunque no frena las críticas sobre la magnitud del operativo.