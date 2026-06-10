¡Fallo en Matrix! El podemita canario de las rastas exige limitar la regularización masiva del Gobierno Sánchez

No está por la labor de que España y, en particular las Islas Canarias, se convierta en una zona de puertas abiertas.

Alberto Rodríguez, a pesar de que Podemos siempre ha sido proclive a los procesos de regularización, ha dicho basta y pone en tela de juicio una de las medidas estrella del Gobierno de Pedro Sánchez.

En una entrevista a La Radio Canaria, el político las rastas, que actualmente ejerce de concejal en el Ayuntamiento tinerfeño de San Cristóbal de La Laguna, exigió poner coto a la concesión de los permisos de residencia:

Hay que limitar la residencia, pero limitar la residencia para todo el mundo. Para decir, oye, Canarias tiene que decrecer, no podemos seguir. O cuando vamos a parar, cuando seamos 3 millones, 4 millones, 5 millones. Es una locura.

Explicó que su formación ya hizo públicas esas enmiendas y recalcó que más de tres meses no se puede estar en el territorio:

Lo que pusimos nosotros en las enmiendas con claridad es que aquí hay, pues, un periodo de 3 meses en los que las personas puedan estar con su visado, con turismo, visitas, etcétera, y a partir de ahí que tengan que abandonar el Archipiélago. Para nosotros, o sea, incluso el propio espacio Schengen, nosotros pusimos sobre la mesa la posibilidad, en función de los artículos que están en nuestro propio estatuto de autonomía que nos permiten, pues, legislar de manera diferente ya que tenemos la condición de regiones ultraperiféricas, ¿no?

Alegó que otros territorios similares a Canarias también han alzado la voz en este mismo sentido: