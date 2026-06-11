La sanchista Àngels Barceló adelanta por sorpresa su salida de la SER: «Es el último Hoy por Hoy que hago, se acabó»

La presentadora Ángels Barceló anunció por sorpresa que la emisión del Hoy por Hoy de este jueves, 11 de junio, era su último programa al frente del espacio de la SER.

«Últimos minutos del programa y hoy yo soy la que hablo», comenzó su monólogo.

La locutora, descontenta porque la emisora quiere distanciarse de la genuflexión continua al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en teoría iba a marcharse a final de mes, al término de la temporada radiofónica.

Y quitó la bandita de un tirón:

«Algo os estáis oliendo porque está el estudio y el control lleno; es el último *Hoy por Hoy* que hago. Se acabó. Lo he acordado con la casa y con su complicidad, lo dejo aquí porque la casa tiene que empezar a pensar en lo que viene. Pasamos página: yo soy la página de la izquierda; toca completar la de la derecha».

Àngels Barceló anuncia que ha sido su último programa al frente de #HoyPorHoy. pic.twitter.com/HdDVkWJhEp — Hoy por Hoy (@HoyPorHoy) June 11, 2026

Después dejó una frase llamativa que uno de sus tertulianos adelantó que sería usada como titular y que muchos medios recogieron:

«Pasamos página, lo dejo aquí; yo soy la página de la izquierda, toca completar la de la derecha».

Aseguró que, pese al mal trago de abandonar la empresa en la que ha estado durante más de 20 años, no ha perdido el amor por la radio.

«Estos días he recibido tantas muestras de cariño por parte de la gente que me decía: “es que no será igual, es que nada será lo mismo”. Cuando uno se recupera de una ruptura o de un amor que no ha funcionado, al final se pasa un tiempo de duelo, pero luego la gente es capaz de volverse a enamorar. O sea, que enamórense de nuevo; yo no me desenamoraré de la radio».

De momento, no se sabe cuál será su destino, pero muy probablemente “caerá de pie” bien en la televisión o en la radio pública, como tantos afines al sanchismo, y aseguró que será feliz «con lo que le toque».