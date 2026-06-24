Eduardo Madina suelta lo más grande contra el enchironado Ábalos: «Dejé la política para no tener que convivir con él y lo que le rodea»

No se mordió la lengua.

El exdiputado socialista y exrival de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE, Eduardo Madina, cargó con dureza contra José Luis Ábalos tras la histórica condena del Tribunal Supremo al exministro de Transportes a 24 años de cárcel por la trama de corrupción en los contratos de mascarillas durante la pandemia.

En una entrevista en ‘Hoy por Hoy‘ en la Cadena SER, el exdiputado socialista reveló el verdadero motivo que, en gran medida, le llevó a abandonar la política activa en 2017: no querer compartir espacio con Ábalos y su entorno.

Dejé la política activa, en parte muy importante, para no convivir con este señor y con lo que le rodea.

Madina recordó su enfrentamiento interno en el PSOE:

Ábalos fue elegido; yo no le elegí. Yo elegí tenerle enfrente y defender un PSOE donde esto no fuera posible. Y perdí. Perdí contra él y su mano derecha.

Añadió que ojalá hubiera sido otra persona como Adriana Lastra la número dos del partido en lugar de Ábalos, porque «nada de esto estaría pasando».

Para Madina, el foco no debe ponerse en las ventajas que pueda obtener Víctor de Aldama por su colaboración con la Justicia, sino en la gravedad de los hechos cometidos por quien llegó a ser uno de los hombres más poderosos del PSOE y del Gobierno:

Debo estar en otro planeta, porque lo último que me preocupa aquí es el señor Aldama. ¿Me hubiera gustado ver a Aldama en la cárcel? Claro, como a cualquiera, porque si ha estado dentro de este lío, si ha estado dentro de esta trama, si ha sido el corruptor, el instructor, el que ha sugerido, el que sea, me gustaría verlo en la cárcel igual que a cualquier otro. Pero me parece el asunto menor de todo esto. El asunto mayor es que el político con más poder después del presidente de gobierno, en el PSOE y en el gobierno, durante un ciclo muy largo de tiempo, 24 años de cárcel.

El exparlamentario del PSOE recalcó que Ábalos no llegó hasta altas cotas del PSOE y del Gobierno por ciencia infusa, sino que tuvo a alguien que le dio responsabilidades, es decir Pedro Sánchez: