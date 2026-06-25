José Luis Ábalos corre a lloriquear a la Cadena SER para rajar sobre su condena y dejar a Aldama como un «chivato»

Fiel a su estilo pollo Calimero.

El exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, no tardó ni un suspiro en buscar micrófonos amigos tras conocer la durísima sentencia del Tribunal Supremo que le condena a 24 años y tres meses de cárcel por liderar una trama de corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia.

En lugar de asumir la que es la mayor condena a un exministro en la democracia española, Ábalos optó por el camino del victimismo y envió un audio a la Cadena SER, su particular confesionario de izquierdas, en el que llora, patalea y carga especialmente contra Víctor de Aldama, el comisionista que se ha convertido en el gran beneficiado del proceso.

«Me han condenado por no pactar», vino a decir el exdirigente socialista, que denuncia un juicio político y una condena predeterminada.

Según Ábalos, la Fiscalía habría cerrado un pacto ventajoso con el «delator selectivo» Aldama, quien, recordemos, pasa de ser pieza clave de la trama a salir prácticamente indemne: condenado a 4 años y medio, pero sin pisar la cárcel gracias a su “especialmente decisiva” colaboración con la Justicia. Trabajos en beneficio de la comunidad y punto:

He recibido decepcionado la sentencia. Es cierto, siempre tuve la intuición de que iba a haber una condena, pero no esperaba, lógicamente, esas penas tan abultadas que creo que han llamado la atención incluso a cualquiera que tuviera inquina o deseara la mayor de las penas. Claramente, ha partido de una hipótesis de culpabilidad, ni con un propósito de confesión, al final este no se ha dado y esto es el resultado de la sentencia. Lamentablemente, ni siquiera los testimonios de la UCO, que han sido tan duros, tan selectivos, tan sesgados en su información, fueron ni siquiera considerados, porque dejó muy claro el responsable de la UCO en el juicio que el que paga manda, situó claramente al responsable de esa supuesta organización criminal, como también que su colaboración no había servido de nada porque la UCO tenía su propia línea de investigación y todo estaba perfectamente definido.

Se quejó de que Aldama fingiese arrepentimiento:

Simplemente una estrategia de defensa que le llevó a arrepentirse. Él ha seguido dedicándose a lo mismo. Entonces, no hay ningún propósito ni de enmienda, ni de aclarar nada, como se ha visto. Yo también creo que corrupción es arbitrariedad. Creo también que hay otras cosas que matan a la democracia, como la desproporción, como el premio al delator, que no arrepentido, porque hay que recordar que el señor Aldama empezó a colaborar cuando estaba en la cárcel por una trama de hidrocarburos que le situaban como jefe de la organización criminal y al día siguiente de estar ingresado se enteró de que también era jefe de una organización criminal sobre el caso Mascarillas y otros asuntos.

Y acusó al comisionista de haberle hecho pasar una tortura teniendo que ir esposado durante el traslado diario de Soto del Real al Tribunal Supremo y vuelta al presidio: