¡Vaya flipada! Francino (SER) asevera que «el proceso de deshumanización sufrido por Sánchez se estudiará en las universidades»

Tremenda flipada.

En lo que ya se postula como uno de los momentos más delirantes del periodismo militante español reciente, el director de ‘La Ventana’ en la Cadena SER, Carles Francino, elevó a categoría de objeto de estudio universitario el supuesto calvario de Pedro Sánchez.

Tras la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre los casos de corrupción que salpican a su partido y a su entorno, Francino no se mordió la lengua y aseveró que el proceso de deshumanización que ha sufrido Pedro Sánchez, al margen de opiniones sobre lo que hace bien, mal o regular, tendrá que estudiarse en las universidades porque no tiene precedentes.

No contento con la afirmación, el periodista recurrió al ‘efecto Rocky Balboa‘: ese momento en el que el boxeador ficticio, ensangrentado y apaleado, consigue que el público se ponga de su lado cuando suena la música épica. Según Francino, Sánchez estaría viviendo algo similar en la vida real. Eso sí, aclaró que en el cine era ficción… aunque dejó caer la duda de si en política podría repetirse.

Así lo comentó en su editorial:

Hace 50 años, exactamente 50 años, la historia de un boxeador al que daban hostias como panes, pero que siempre conseguía levantarse, se convirtió no sólo en un taquillazo de cine, que también, sino en símbolo del sufrimiento y la resistencia a toda costa. Hoy me he acordado de esa película de Rocky, de hecho esto que suena es el tema central de su banda sonora, legendario Eye of the Tiger. Me he acordado viendo la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso, pero me he acordado sobre todo por lo que escribía el otro día Iván Redondo en ‘La Vanguardia‘. Decía, el que fuera su director en el gabinete de presidencia de la Moncloa, decía que Pedro Sánchez podría verse favorecido por el efecto Rocky Balboa, que es eso que ocurría en la película cuando Sylvester Stallone estaba ya sangrando, tumefacto, hundido en la miseria, pero de repente sonaba una música en la pantalla, los espectadores se ponían automáticamente de su parte y le animaban hasta que conseguía la victoria.

Subrayó que el acoso al que se está viendo sometido Sánchez no tiene precedentes:

Claro, eso era ficción, eso es una peli, y no sé yo si puede ser trasladable a la vida real o a la política en este caso. Es verdad, como escribía el propio Iván Redondo, que el proceso de deshumanización que ha sufrido Pedro Sánchez, al margen de opiniones sobre lo que hace bien malo regular, ese proceso tendrá que estudiarse en las universidades porque no tiene precedentes, es y ha sido tremendo, por tierra, mar y aire, el ejemplo del otro día, del portero del Sabadell, que al celebrar el ascenso invitó a los seguidores del equipo a cantar ‘Pedro Sánchez, hijo de puta’, es la última confirmación de que existe un partido en España que acumula muchísimos votos, que es el PA, el Partido Antisánchez.

Y vaticinó que al final, a pesar de la situación por la que atraviesa el presidente, este no va a rendirse y piensa seguir adelante: