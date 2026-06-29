Alsina atiza a Sánchez y al PSOE por su ‘Comité Colosal’: «Resignados a perder elecciones»

El fin de semana vimos un nuevo esperpento de un PSOE entregado totalmente a Pedro Sánchez.

El Comité Federal ha sido la comidilla porque, en vez de tener un mínimo de autocrítica y proponer medidas para evitar la corrupción desmedida que salpica al Gobierno, al propio partido y al círculo íntimo del marido de Begoña, han decidido atar su destino al del ‘One’.

Uno de los que ha atizado a los de Ferraz ha sido Carlos Alsina, que ha reflexionado en su editorial sobre el «Comité Colosal».

Incide en que los relatos que impulsa Sánchez son propios de la autoficción, ese género literario en el que el autor cuenta su vida añadiendo y quitando aquello que contribuya a que la ficción sea mejor. «El autor español más devoto de la autoficción responde al nombre, o sobrenombre, de P. S.», afirma.

Reconoce que el líder de los socialistas sabe lo que su público espera y eso es precisamente lo que les da, más aún si el público es mayoritariamente cautivo, como ocurre en las «kedadas multitudinarias de la dirigencia del PSOE, llamadas comité federal, en las que el noventa por ciento de los asistentes depende del humor que se gaste con él P. para conservar una carrera política asentada (y un jornal que llevar a casa, también)».

Retrata cómo el presidente dice ahora tener unas ganas locas de presentarse a las elecciones de 2027 para volver a ganar. «Volver a ganar. Qué gran título para la tercera de sus novelas de autoficción».

Atiza que Sánchez, que afirma ser alguien tan comprometido con la memoria democrática, haga siempre un «ejercicio permanente de desmemoria —no lo llamaré distorsión de la realidad, o desinformación, para no molestar—».

Recuerda que el PSOE ha perdido las últimas cuatro elecciones autonómicas y que también «perdió las elecciones generales de 2023, las del Zapatero mitinero. Las perdió cinco años después de empezar a gobernar España y dos meses después de haber perdido casi todo su poder territorial».

Por último, hunde al PSOE y considera que se han resignado a perder todas las elecciones porque lo único que interesa es que «el autor español más devoto de la autoficción» siga en el poder como sea.