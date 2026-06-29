Jorge Bustos anticipa el primer movimiento de la carrera hacia las elecciones : «Hoy es el pistoletazo de salida»

En su monólogo de este lunes 29 de junio de 2026 en ‘Herrera’ en COPE, el periodista Jorge Bustos ha señalado que el Consejo de Ministros de este lunes marca el inicio efectivo de la precampaña electoral de cara a las elecciones generales que se esperan tras el verano.

Bustos ha analizado el contexto político actual, marcado por la situación interna del PSOE. Tras el comité federal celebrado el sábado, el partido afronta numerosas investigaciones judiciales por corrupción, incluyendo la posible imputación como persona jurídica por financiación ilegal, dos secretarios de organización en prisión y un expresidente investigado por delitos como tráfico de influencias, delito fiscal y contrabando.

El analista describe el PSOE actual como una «plataforma norcoreana de culto al líder» tras años de sanchismo, donde las voces críticas, como las de Emiliano García-Page o la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, son excepciones aisladas que piden adelanto electoral y algo de autocrítica. Según Bustos, estas peticiones fueron respondidas con un clima de «mentalidad de búnker«.

El Consejo de Ministros como arranque estratégico

Hoy, el Gobierno adelanta el Consejo de Ministros para aprobar un decreto-ley que prorroga ayudas relacionadas con la guerra de Irán y, especialmente, para examinar el cuadro macroeconómico que servirá de base a los Presupuestos Generales del Estado para 2027. Esto incluye la fijación del techo de gasto y la senda de déficit.

«Lo de hoy no es más que el pistoletazo de salida al relato de la larga precampaña electoral que nos espera a la vuelta del verano«, afirma Bustos. El guión previsto, según su análisis, sería: el Gobierno presentaría presupuestos argumentando que España «va como un cohete» y no los necesitaba antes, pero la «derechona» los tumbaría en el Congreso (con el apoyo esperado de socios como Junts), lo que serviría para convocar urnas y culpar a la oposición.

Bustos advierte que este relato ya está en marcha, a pesar de las derrotas electorales recientes del PSOE y las dificultades para agotar la legislatura.