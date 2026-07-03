Rafa Latorre hunde a la portavoz de Pedro Sánchez por su nuevo esperpento y señala lo más grave de la imputación de la directora de la Guardia Civil

Escandalizado.

Rafa Latorre ha reflexionado en su monólogo sobre la imputación de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y de su director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, por posible obstrucción a la justicia. El presentador de La Brújula ha cargado duramente contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, por su actitud ante semejante escándalo.

El periodista hizo hincapié en la gravedad de que la cúpula de uno de los cuerpos de seguridad que luchan contra el delito esté siendo investigada por presuntamente entorpecer las investigaciones de los casos de corrupción que lleva la propia Benemérita.

«Repito, porque es tal la gravedad de todo que ya estamos anestesiados: el juez imputa a la directora de la Guardia Civil y al DAO en el caso de las cloacas de Ferraz. Pedraz les atribuye prevaricación y obstrucción a la justicia a quienes tienen encomendada la persecución del delito».

Latorre denuncia la actitud del jefe del Ejecutivo después de descubrirse que González se reunió en tres ocasiones con la fontanera del PSOE, Leire Díez, y que, tras ello, adoptó medidas disciplinarias contra agentes que investigaban los escándalos del Gobierno.

Sin embargo, recuerda que no es la primera vez que el líder del PSOE se pone abiertamente en contra de las instituciones del Estado. Ya lo hizo con su fiscal general, Álvaro García Ortiz, que dejó, durante su juicio, uno de los episodios más lamentables y surrealistas al quitarse la toga para declarar como acusado. Y prosiguió, ya que, tras la condena, mantiene que es «inocente».

«Lo grave ya no es que estén siendo investigados, sino que al Gobierno le da igual, porque el Gobierno ya está en modo desafío al Estado. El fiscal general del Estado siguió siéndolo aun sentado en el banquillo de los acusados y no pasa nada porque sobre la directora general de la Guardia Civil pese la sospecha de que ha participado en las actividades de una cloaca destinada a dificultar investigaciones judiciales y a cuestionar a miembros del Cuerpo».

Pero Sánchez no fue el único que se llevó un reproche.

El presentador también cargó duramente contra la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, por sus esperpénticas declaraciones, en las que intentó restar importancia a la imputación de la cúpula del cuerpo de seguridad del Estado por presuntamente entorpecer la labor del propio cuerpo: