Elisa Vigil (PP) lanza un alarmante aviso sobre los nuevos votantes de Sánchez

La diputada del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Elisa Vigil, ha lanzado un contundente y preocupante mensaje sobre las implicaciones de la denominada “ley de nietos” y la gestión que el Gobierno de Pedro Sánchez está realizando de las nuevas nacionalizaciones. En una intervención para ‘esRadio’ este lunes 6 de julio de 2026, Vigil alertó de que el Ejecutivo socialista no solo está facilitando la obtención de la nacionalidad española, sino que podría estar preparándose para utilizar esos nuevos votantes con fines electoralistas.

“Con esta ley de nietos no se está poniendo en discusión el derecho a la nacionalidad, lo que se pone en discusión es que lo administre una instrucción firmada por la hermana de Óscar Puente. Eso es lo grave”, denunció la diputada popular.

Según Vigil, el PSOE ha certificado este procedimiento y lo está costeando el Estado de bienestar “sin memoria económica”. La parlamentaria cuestionó las consecuencias a medio y largo plazo de esta política: “¿Va a colapsar los servicios públicos?”.

Uno de los aspectos más alarmantes que destacó Elisa Vigil fue la ‘adquisición’ por parte del Gobierno de máquinas para emitir pasaportes a mayor velocidad. “A mí me preocupa porque ¿dónde estás dirigiendo esto?”, se preguntó. Para la diputada, el objetivo no es meramente humanitario o reparador, sino estratégico: “La clave que tiene que entender el votante es ¿dónde van a poner a esta gente a votar? ¿Dónde me interese? ¿Dónde yo pueda conseguir y rascar un escaño más?”.

Vigil fue más allá y apuntó directamente a la Comunidad de Madrid: “Los voy a meter en masa en Madrid para intentar desequilibrar la mayoría absoluta que tiene Ayuso”. Recordó que en las elecciones de 2023 el PP ganó el voto extranjero, pero advirtió que el PSOE “va a hacer lo que haga falta para poner esos votitos donde más les interese para desequilibrar y desarticular el Estado democrático de Derecho”.

La intervención de Elisa Vigil se produce en un contexto de creciente debate sobre la “ley de nietos”, que facilita la nacionalidad a descendientes de españoles exiliados o que perdieron la nacionalidad durante la dictadura. Mientras el Gobierno defiende la medida como un acto de justicia histórica, desde el PP se critica la falta de controles rigurosos, la posible saturación de los servicios públicos y, especialmente, el riesgo de ingeniería electoral.

La diputada madrileña, conocida por su estilo directo y su defensa de las políticas de Isabel Díaz Ayuso, ha puesto el foco en lo que considera una manipulación del censo electoral. “Esto va de que van a hacer lo que haga falta”, insistió, subrayando que el PSOE priorizaría sus intereses partidistas por encima de la integridad democrática.