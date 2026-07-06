Jorge Bustos se cachondea del sainete de Begoña con el pasaporte y amarga sus vacaciones con el acalorado calendario judicial

El periodista Jorge Bustos, en su monólogo de las seis en Herrera en COPE, ironizó este lunes 6 de julio de 2026 sobre la situación del matrimonio formado por Pedro Sánchez y Begoña Gómez, que aspira a disfrutar de todo el mes de agosto de vacaciones por el ‘agotamiento acumulado’, mientras se enfrenta a un intenso julio judicial.

“El matrimonio de Pedro Sánchez y Begoña Gómez ha hecho saber que este año se quieren coger agosto enterito porque están muy cansados, y yo lo entiendo”, señaló Bustos con sorna. Según el colaborador, debe resultar “muy cansado gobernar sin parlamento, pendientes todo el rato de las decisiones de los jueces, de la próxima imputación en tu entorno, de un nuevo informe policial, del libro de Santos, de que Julito no cante, de que Zapatero encuentre de una vez el ticket regalo de las esmeraldas de Zambia y que doña Begoña encima está sin pasaporte”.

Bustos detalló el apretado calendario judicial que aguarda a los Sánchez Gómez antes de poder “poner rumbo a la Mareta”.

Hoy lunes : El matrimonio sigue pendiente de la decisión del juez Juan Carlos Peinado sobre si Begoña Gómez puede obtener el pasaporte para acompañar a Pedro Sánchez mañana martes a la cumbre de la OTAN en Turquía (país que exige pasaporte al no pertenecer a Schengen) y hacer una parada en Londres para la graduación de su hija .

: El matrimonio sigue pendiente de la sobre si para acompañar a Pedro Sánchez mañana martes a la (país que exige pasaporte al no pertenecer a Schengen) y hacer una parada en Londres para la . Mañana martes : Declaraciones en la Audiencia Nacional ante el juez Pedraz de tres testigos clave del caso cloacas y del comandante Rubén Villalba (imputado en el caso Koldo), relacionado con Leire Díez .

: Declaraciones en la ante el juez Pedraz de tres testigos clave del caso cloacas y del comandante Rubén Villalba (imputado en el caso Koldo), relacionado con . Esta semana : La Audiencia Provincial de Madrid resolverá los recursos de Begoña Gómez y su asesora , decidiendo si va a juicio ante un jurado popular. De esta resolución dependerá en gran medida que las vacaciones sean “dulces o más bien amargas”.

: La Audiencia Provincial de Madrid resolverá los , decidiendo si va a juicio ante un jurado popular. De esta resolución dependerá en gran medida que las vacaciones sean “dulces o más bien amargas”. Viernes : Declaración de Cristina Narbona , presidenta del PSOE, ante Pedraz.

: Declaración de , presidenta del PSOE, ante Pedraz. 15 y 16 de julio : Nuevas comparecencias relevantes, incluida la de la mano derecha del exfiscal general Álvaro García Ortiz y la de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González , como imputada.

: Nuevas comparecencias relevantes, incluida la de la mano derecha del exfiscal general y la de la directora general de la Guardia Civil, , como imputada. 21 de julio: “Traca final” con la declaración de Julio Martínez Martínez, alias Julito, ante el juez Calama, dispuesto a colaborar sobre las “sombras” del entorno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Bustos recordó que el “sanchismo” acumula ya 126 imputados, más que diputados, e invitó a los oyentes a seguir la “serie policíaca” de tramas, “delincuentes, mafiosos y fontaneras” que, aunque no es ficción, define el día a día del Gobierno. “Todas las historias tienen un final y el final de esta escapada está ya muy cerca”.