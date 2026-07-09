Jorge Bustos alucina con el clavo ardiendo al que se agarra el PSOE para tapar sus 126 imputados

«España vive uno de los mejores momentos de su historia democrática».

La frase tiene miga.

Pero mucho más el personaje que la soltó, Pedro Sánchez.

A partir de ahí, unido al pequeño charco pisado por Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, con el tema del absentismo y las bajas laborales, Jorge Bustos montó su editorial en ‘Herrera en COPE‘.

Sí, tenemos 126 imputados y ningún presupuesto en tres años, pero Feijóo ha dicho cáncer. ¡Empate! ¿Cree que somos imbéciles o qué? Pero Pedro, ¿cómo dices esto, hombre? Pero que te rodean 126 imputados, pero que la gente no se puede comprar una casa, que no llega a fin de mes con la inflación, que va ahogada con tus impuestos, que los servicios públicos están saturados porque la población crece a un ritmo mucho mayor que la inversión en estado de bienestar.

Bustos recomendó al jefe de la oposición buscar los términos adecuados para referirse a según qué cuestiones:

Y que tenemos, sí tenemos, un problema serio de absentismo laboral, que no para de crecer desde la pandemia. ¿Que se podía explicar mejor que llamándolo cáncer, como ha hecho Feijóo? Pues sí, es verdad. ¿Qué te costaba Alberto decir lacra? La lacra del absentismo.

Y volvió a recordar que, a pesar de que el Ejecutivo sanchista y el PSOE monten el pollo, lo cierto es que el desliz de Feijóo no puede servir para tapar la corrupción que emana del partido de la calle Ferraz: