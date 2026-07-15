La hemeroteca vuelve a sopapear a Pedro Sánchez: así defendió en la SER la «absoluta inocencia» de su hermano

La justicia volvió a poner en evidencia las rotundas defensas del presidente del Gobierno.

Apenas un día después de que la Audiencia Provincial de Badajoz condenara a su hermano, David Sánchez Pérez-Castejón, a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación administrativa, resurge con fuerza una de las declaraciones más contundentes de Pedro Sánchez sobre el caso.

El 14 de octubre de 2025, en una entrevista en el programa ‘Hoy por Hoy‘ de la Cadena SER con Àngels Barceló, Sánchez fue tajante al afirmar la inocencia de su familia:

El mejor juez es el tiempo y estoy convencido de que el tiempo pondrá las cosas en su sitio y de que la verdad saldrá adelante. La verdad, lo he dicho siempre, es que mi hermano y mi mujer son absolutamente inocentes.

El presidente insistió en varias ocasiones durante la entrevista:

Yo voy a defender siempre la inocencia de mi hermano y de mi mujer, porque es la verdad. Yo confío en la Justicia.

También dejó caer que cada uno podía interpretar la instrucción del juez Peinado, en el caso de Begoña Gómez, como considere, manteniendo su línea de respeto formal al Poder Judicial mientras cuestionaba implícitamente algunas actuaciones.

La contratación de David Sánchez, conocido artísticamente como David Azagra, como coordinador de Actividades de los Conservatorios de Música y, posteriormente, jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz, ha sido uno de los flancos judiciales más incómodos para La Moncloa.

La investigación, impulsada inicialmente por una denuncia de Manos Limpias, sostenía que la plaza se creó y modificó a medida para él, con la presunta colaboración del entonces presidente de la Diputación y secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, también condenado a 18 meses de inhabilitación por dos delitos de prevaricación.

Pese a las peticiones de absolución de la Fiscalía y la defensa, la Audiencia Provincial ha considerado acreditada la prevaricación. La sentencia, conocida el 14 de julio de 2026, impone nueve años de inhabilitación a David Sánchez sin pena de prisión. Gallardo ha recibido la misma pena por dos delitos de prevaricación. Esta no es la primera vez que la hemeroteca devuelve a Sánchez sus palabras sobre la «inocencia» de su entorno.