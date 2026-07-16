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EL PRESIDENTE DEL PNV

Troleo universal contra Aitor Esteban por su última parida: «En este Mundial voy con Euskadi»

"No me suscitan simpatía ni la una, España, ni la otra, Francia, porque impiden conscientemente los gobiernos de ambos países, de unos y otros colores, el que podamos tener una selección oficial"

Aitor Esteban.
Aitor Esteban.
Archivado en: Aitor Esteban | Luis de la Fuente | Periodismo | PNV | Radio

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Aitor Esteban, presidente del PNV, volvió a mostrar su cara más antiespañola justo en el momento en el que la Selección dirigida por Luis de la Fuente se encuentra en su mejor momento y a 90 minutos de colocarse la segunda estrella en la camiseta.

El dirigente vasco, en una entrevista en Radio Euskadi, fue preguntado por sus preferencias en el partido de semifinales del Mundial que España jugaba contra Francia en Dallas.

Ni corto ni perezoso, soltó una ‘provincianada’, la de que él iba con la selección de Euskadi:

Bueno, vamos a ver, yo creo que ya se sabe con quién voy, ¿no? O sea, con Euskadi. Este partido no voy con ninguno de los dos, mi selección es la de Euskadi y además no me suscitan simpatía ni la una ni la otra porque impiden conscientemente los gobiernos de ambos países, de unos y otros colores, el que podamos tener una selección oficial.

Y vaticinó que, más pronto o más tarde, se verá a su comunidad participando en todas las disciplinas a nivel internacional:

Ya la estamos viendo en algún otro deporte, ¿no? Como la pelota vasca. Y bueno, todo se andará. Eso sí, verdaderamente, bueno, pues tomamos conciencia de ello todos como sociedad, porque esto no es un asunto solo de la política, sino de impulsarlo desde la sociedad y bueno, y buscar el momento, ¿no? Y la oportunidad adecuada.

Las redes sociales ardieron ante las sandeces del político del PNV:

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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