Troleo universal contra Aitor Esteban por su última parida: «En este Mundial voy con Euskadi»

Es otro tonto a las tres.

Aitor Esteban, presidente del PNV, volvió a mostrar su cara más antiespañola justo en el momento en el que la Selección dirigida por Luis de la Fuente se encuentra en su mejor momento y a 90 minutos de colocarse la segunda estrella en la camiseta.

El dirigente vasco, en una entrevista en Radio Euskadi, fue preguntado por sus preferencias en el partido de semifinales del Mundial que España jugaba contra Francia en Dallas.

Ni corto ni perezoso, soltó una ‘provincianada’, la de que él iba con la selección de Euskadi:

Bueno, vamos a ver, yo creo que ya se sabe con quién voy, ¿no? O sea, con Euskadi. Este partido no voy con ninguno de los dos, mi selección es la de Euskadi y además no me suscitan simpatía ni la una ni la otra porque impiden conscientemente los gobiernos de ambos países, de unos y otros colores, el que podamos tener una selección oficial.

Gaur eta beti, ni Euskal Selekzioarekin. pic.twitter.com/7QxkjEuojU — AITOR ESTEBAN (@AITOR_ESTEBAN) July 14, 2026

Y vaticinó que, más pronto o más tarde, se verá a su comunidad participando en todas las disciplinas a nivel internacional:

Ya la estamos viendo en algún otro deporte, ¿no? Como la pelota vasca. Y bueno, todo se andará. Eso sí, verdaderamente, bueno, pues tomamos conciencia de ello todos como sociedad, porque esto no es un asunto solo de la política, sino de impulsarlo desde la sociedad y bueno, y buscar el momento, ¿no? Y la oportunidad adecuada.

Las redes sociales ardieron ante las sandeces del político del PNV:

Y lo dice hablando en español 🤣🤣🤣 gilipollas es poco. pic.twitter.com/nK73aigoyl — Zipor🌍🇪🇸 (@Zipor19) July 15, 2026

Gol de un vasco, gol de España. pic.twitter.com/OLYA4vE7oW — Bordon Collins (@BordonCollins) July 15, 2026

De la selección que más comisiones te de… Pillín… pic.twitter.com/tTIy6F9YOT — Paco Truenos (@Paco_Truenos) July 15, 2026

Te recuerdo lo que decia Unamuno

Po ser Vasco , soy dos veces español! — Señor De Bizkaia!!! (@IAKIUriarte6) July 14, 2026

Hola, buenas noches, la gente de Donosti, Gazteiz y Bilbo te manda recuerdos, señor sectario:https://t.co/Gd3xwIhxv1https://t.co/RGLgGdEuJqhttps://t.co/LJEDmVlbTS — Repollo Fucsia 🏳️‍🌈🇪🇦🇮🇱 (@Ralfnoviembre28) July 14, 2026

Apunta, que es gratis: los cimientos de la Selección se pusieron en Amberes 1920. ¿Y sabes quiénes eran los pilares de aquella mítica «Furia Roja» original? Mitos vascos como Bel unauste —el del legendario «¡A mí, Sabino, que los arrollo!»— o Pichichi. La historia de la… — NIVEL ALPHA 🇪🇸🇨🇭 🇺🇸 (@nivel_alpha) July 14, 2026