¡Alucinante! Óscar Puente se envalentona con la sentencia del TJUE y exhorta al prófugo Carles Puigdemont a regresar a España

Es un provocador nato.

Pero es que además anima a todo un prófugo de la Justicia como es Carles Puigdemont a que aliente un incendio judicial aprovechando la tremenda rendija dejada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, protagonizó este 17 de julio de 2026 unas declaraciones de alto voltaje en el programa ‘Las Mañanas de RNE’.

Al socaire de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la ley de amnistía y cuestiones relacionadas con el proceso de independencia catalán, el dirigente socialista insó directamente al expresidente fugado a volver a España y afrontar la justicia:

A mí me parece tremendamente complicado de entender que la justicia española, en primer lugar, intente incumplir una ley. En segundo lugar, que plantea un conflicto ante la Unión Europea porque esa ley supuestamente vulnera el Derecho Europeo. Y que cuando el tribunal que tiene que resolver sobre esta cuestión se pronuncia y dice que no afecta al Derecho Europeo, todavía se sostenga que esa ley no se va a aplicar con carácter inmediato. Yo no soy quien para dar consejos a nadie, pero si yo fuera el señor Puigdemont yo me plantaba hoy en España, sin ninguna duda. Y creo que eso sería también por su parte un gesto de liderazgo político.

Y expuso su razonamiento:

Porque creo que hay cosas que son insostenibles y creo que hay cosas a las que hay que plantar cara de una vez. Pero en fin, no sé lo que va a hacer. Yo creo que lo tiene a huevo. Pero yo me plantaba hoy en España y que me detenga y que me lleve a la prisión.

Dejando claro que lo que pretende es provocar un auténtico dislate judicial donde los tribunales queden poco menos que señalados: