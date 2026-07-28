La sanchista Esther Palomera destila odio en la SER contra Ayuso: «Todo en ella es bochorno y disparate»

Otra que pretende arrimar el ascua a su sardina.

Como buena representante del sanchismo que es, la periodista Esther Palomera salió a cargar duramente contra la actuación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la gestión de los incendios que afectan a la región.

La de eldiario.es lo hizo en los micrófonos de ‘Hora 25‘, en la Cadena SER, después de que la dirigente regional se emocionase durante una de sus comparecencias ante los medios para informar de la evolución del fuego.

Destilando una bilis salvaje, Palomera fue a degüello desde el primer minuto:

Respecto a Ayuso, que es la segunda protagonista de la jornada, yo es que creo que en Ayuso todo es exceso, todo es disparate y todo es bochorno. Por mucho que diga la presidenta y recuerde que ha incrementado el presupuesto un 3,5%, en los asuntos taurinos ha aumentado el presupuesto un 60%. Quiero decir, estas son las prioridades de la Comunidad de Madrid.

Acusó a la dirigente de la Puerta del Sol de perpetrar performances infames:

Intentar ocultar tu responsabilidad o tus carencias con chalecos, con mamarrachos y con lágrimas de cocodrilo, pues esto a estas alturas no sirve.

Subrayó que a Díaz Ayuso lo que le encanta es querer ser el foco de atención continuo:

Quiere intentar convertirse en la protagonista de cada aparición pública, sin tener en este momento la responsabilidad de coordinar los trabajos de extinción. Es una performance, una más, de las que nos tiene acostumbrados la presidenta de la Comunidad de Madrid, única y exclusivamente para eludir sus responsabilidades.

La Comunidad de Madrid nunca se duerme. Comenzamos una recuperación que será inédita. pic.twitter.com/Ta19mXcrTs — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) July 26, 2026

La tertuliana aseveró que la presidenta madrileña no es consciente de la gravedad de los incendios:

No ha entendido que tiene que haber un cambio de patrón en la lucha contra los incendios, como, por ejemplo, tomó nota Portugal en los últimos incendios tan graves que asolaron parte de su territorio y el cambio de patrón consiste en que hay que invertir más en la prevención que en la extinción.

El remache final fue soltar que Ayuso pidió la ayuda del Gobierno Sánchez para así ella eludir su responsabilidad en los incendios. De traca: