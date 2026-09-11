Losantos estalla contra Sánchez y la «mofeta» Puente por el abandono de Ceuta: «Lo que más joroba es que nos toman por tontos»

Durísimo.

Federico Jiménez Losantos ha reflexionado sobre la situación en Ceuta y no ha podido aguantar la rabia e indignación ante la permisividad del Gobierno de Pedro Sánchez con Marruecos y el abandono del Ejecutivo con los ceutíes.

En este sentido, hacía mención a los relatos que intentan impulsar desde Moncloa y Ferraz para evitar asumir cualquier responsabilidad en su obligación de haber evitado la invasión en primer lugar y, en segundo, de atender la crisis política, social y económica que ha desatado en la ciudad autónoma. E hizo referencia a la entrevista del ministro de Transportes, Óscar Puente, con Cristina Pardo.

«A mí lo que más me joroba de estos canallas es que nos tomen por tontos y este mego, este lerdo, esta escoria intelectual, esta basura que tiene 46 muertos en su haber. Encima dice: «No es fácil predecir lo que va a suceder». No, predecir es justamente anunciar lo que vuelve a suceder. De ahí los profetas, profeta que rima con mofeta, que es lo que eres tú».

Insiste, como señalan los informes, en que hubo alertas y más que tiempo para evitar el asalto masivo o, al menos, colocar las infames boyas para intentar contrarrestar la sentencia del Supremo y poder agilizar las expulsiones.

«Pero vamos a ver, con todo detalle desde tres días antes, hubo tiempo de sobra para poner ahí el ejército y ¡hasta la princesa de Asturias en la valla! Ayer montaron una puerta en la tierra de nadie, los marroquíes. ¿Qué orden dio el cobardón ‘Marlaskón’? ¿Qué orden dio? «No toquen la puerta». Pero si es ilegal. Tírala. No, no, no, no».

Tras ver la actitud del Gobierno de Sánchez con Ceuta, lanza una contundente advertencia:

«Hay que acostumbrarse a la realidad estructural de que tenemos un Gobierno de ratas al servicio de Marruecos. Bueno, pero al servicio. Y hay que acostumbrarse a