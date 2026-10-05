Losantos hunde al «buitre» Sánchez tras el adelanto electoral: «Muy flojo, muy malo»

Es el tema del día.

Como no podía ser de otra forma, el anuncio del adelanto electoral para este 29 de noviembre, realizado esta mañana por Pedro Sánchez, ha generado una oleada de reacciones que analizan y opinan sobre la jugada. Y Federico Jiménez Losantos no se iba a quedar atrás.

El director de «Es la mañana» en esRadio ha atizado con contundencia al marido de Begoña.

Estima que el anuncio ha sido «muy flojo», pese al mitin electoral que montó:

«Ha hecho un fervorín electoral muy flojo, muy malo».

Jiménez Losantos atizó al «ricacho educado en colegios privados» por abrirle las puertas a BlackRock y a otros grandes capitales que ahora ataca como los «fondos buitre»:

«Ahora va a resultar que el ricacho educado siempre en las zonas privadas de la tal, la hija del millonario de los prostíbulos, el que recibió en primer lugar al primero que recibe en Moncloa es a George Soros, el hombre más rico y más nefasto que hay en el mundo, el que trajo a BlackRock y a los fondos llamados buitre».

Por esto, lanza un dardo tremendo al marido de Begoña: «No hay más buitre» que Sánchez, ya que no cuenta ni con valores ni con ética para conseguir su objetivo, que es permanecer en la Moncloa.

En este sentido, ha recordado que el líder del Ejecutivo «tiene en la cárcel a su secretario de organización y a su mano derecha, a su hermano condenado, a su señora camino del banquillo y a Zapatero cubierto de joyas, siguiendo el mismo camino hacia Soto del Ferraz».

Por último, ha afeado el caradurismo del líder del PSOE, que, pese a haber estado casi una década en el poder, es incapaz de sacar pecho por su gestión y pide que le den más tiempo.