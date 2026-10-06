La hemeroteca lo sentencia: así criticaba Sánchez las triquiñuelas con la Diputación Permanente

Pedro Sánchez es el peor enemigo de Pedro Sánchez.

Y es que pocos políticos tienen una hemeroteca tan extensa y que refleje su hipocresía y falta de valores, moral y líneas rojas como el marido de Begoña.

La amnistía, los indultos, los Presupuestos, la corrupción de todo tipo, los pactos miserables con Bildu y Podemos, la situación del prófugo Carles Puigdemont… No hay tema político de gran calado que no haya protagonizado el presidente del Gobierno.

Y ahora tenemos un nuevo «cambio de opinión» que retrata su talante autoritario, que no conoce líneas rojas y que es capaz de todo con tal de intentar mantenerse en La Moncloa.

Tras usar la caída de los decretos Maricarmen para adelantar las elecciones —cosa que dijo que no haría, que agotaría la legislatura— al próximo 29 de noviembre, ahora da un paso más allá y se pasa por el arco de La Moncloa la decisión del Congreso de los Diputados sobre esos textos, redactados a última hora, sobre la vivienda, para usarlos como arma electoral, aprobándolos en la Diputación Permanente.

Cabe recordar que este órgano emana del propio Parlamento y que nunca antes se había aprobado una normativa en esta Cámara que antes había caído en el Hemiciclo. Por todo esto, muchos juristas consideran que es un fraude de ley; es decir, usar un procedimiento legal para circunvalar o puentear una ley o procedimiento legal contrario a los intereses particulares.

Por todo esto, el Pedro Sánchez de 2015 criticaba que el entonces presidente Mariano Rajoy aprobase decisiones de gran calado en este órgano. En ese caso, era la posibilidad de enviar tropas a Siria.

Exigía que las leyes importantes y que afectan a la estructura del país, como los decretos sobre la vivienda, debían discutirse y aprobarse una vez elegido el nuevo Gobierno para darles «legitimidad».

«Cuando me haga llegar esa decisión, el presidente actual del Gobierno, yo le diré que tienen que ser las nuevas Cortes Generales y el nuevo presidente del Gobierno quienes las tomen».

La Diputación Permanente

Es el órgano de las Cortes Generales que garantiza que el Congreso y el Senado mantengan una actividad parlamentaria mínima cuando las Cámaras no están reunidas.

La Diputación Permanente existe durante toda la legislatura y funciona cuando las Cortes están disueltas por una convocatoria electoral, cuando el Congreso o el Senado están fuera del periodo ordinario de sesiones o cuando se produce una situación extraordinaria que requiere una actuación parlamentaria urgente.

¿Qué funciones tiene?

En el caso del Congreso de los Diputados, la Diputación Permanente puede:

Velar por los poderes de la Cámara cuando esta no está reunida.

Solicitar la celebración de una sesión extraordinaria del Pleno.

En caso de que el Congreso esté disuelto o haya expirado su mandato, ejercer determinadas competencias previstas constitucionalmente, especialmente en situaciones de urgencia y extraordinarias.

En determinados supuestos, intervenir en relación con la convalidación de decretos-leyes cuando el Congreso está disuelto o fuera del periodo de sesiones.

Está integrada proporcionalmente por diputados de los distintos grupos parlamentarios y presidida por el presidente del Congreso.

El órgano cuenta con 68 diputados, más la presidenta del Congreso.

En la actual legislatura, la composición quedó así: 27 para el PP, 25 para el PSOE, 6 para Vox, otros 6 para Sumar y uno para cada uno de los grupos ERC, Bildu, Junts, PNV y Mixto, encabezado por Podemos.

Con estos números, Sánchez no necesita a Junts para sacar adelante el decreto de vivienda o cualquier medida de aquí a las elecciones.