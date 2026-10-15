Fallo en Matrix: un articulista de El País hunde al CIS de Tezanos por sus disparatadas encuestas ¡en la SER!

El disparate del CIS de José Luis Tezanos es tan grande que ya ni siquiera las terminales mediáticas del Gobierno de Pedro Sánchez pueden defenderlo.

Sin importar los escándalos que salpican al Ejecutivo, al partido y al círculo íntimo del marido de Begoña, los barómetros dan una mayoría contundente al líder del PSOE en las preguntas sobre intención de voto.

Y a tal punto ha llegado el dislate que un articulista de El País ha hundido al organismo público tras su último barómetro durante una intervención en el programa Hoy por hoy, de la Cadena SER.

Kiko Llaneras incidía en que, si una persona falla reiteradamente en algo, lo lógico sería cambiar lo que hace o cómo lo hace:

«Lo cuestionable, lo denunciable es que después de 40… Tú imagínate que después de 45 elecciones, 44 veces te desvías en el mismo sentido… O sea, tú estás tirando dardos ahí contra una diana y tú ves que, imagínate que tiras los dardos 44 veces y te vas todas las veces hacia un lado, ¿qué harías la siguiente vez?».

A la pregunta formulada respondió el presentador del programa, Aimar Bretos, señalando lo obvio: que intentaría corregir el error. Esto dio pie a Llaneras para continuar su argumentación:

«Y si eso no ha pasado después de 40 y pico lanzamientos, es porque deliberadamente, yo creo que podemos decir que es deliberado, el hecho de no corregir una estimación que se desvía siempre en el mismo sentido. Si esto tiene algún tipo de efecto, si hay una motivación… O sea, los motivos yo no sé… O sea, los motivos habría que preguntárselos prácticamente al presidente del CIS».

Considera que los motivos de este tipo de encuestas, que ya solo causan risa, no son evidentes, pese a que, en un primer momento, pudieron responder a un cálculo político para «beneficiar a quien es partidario». Sin embargo, a estas alturas, ya no tiene sentido.

«Desde luego, en cualquier caso, va contra toda la lógica. O sea, todo el propósito de la institución. O sea, que al final es: bueno, esto ya es irrelevante porque el CIS ya da igual, ¿no? La gente no se lo cree».

Por último, resalta que el asunto es de una gravedad tremenda porque se trata de un organismo público que hace proselitismo político a favor del presidente y del partido del Gobierno.