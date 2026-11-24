Isabel Díaz Ayuso ha elevado el tono contra Pedro Sánchez a cinco días de las elecciones generales del 29 de noviembre.

En una entrevista en ‘Herrera en COPE’, con Jorge Bustos, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha denunciado el clima de desconfianza que, según sostiene, rodea a la convocatoria electoral y ha puesto el foco en las dudas sobre el censo, el voto por correo y las garantías del proceso.

«Cuando la mafia llama a tu puerta, te vuelves desconfiado», ha afirmado Ayuso, en una de las declaraciones más contundentes de su intervención radiofónica. La dirigente popular ha vinculado esa desconfianza con lo que considera una utilización partidista de las instituciones por parte del Ejecutivo de Sánchez y ha asegurado que España afronta una situación inédita en democracia.

«Nunca habíamos ido a votar sin saber cuál es el censo y cuánta gente real va a votar», ha advertido. Ayuso ha insistido en que los ciudadanos llegan a las urnas sin conocer con suficiente precisión cuántas personas estarán finalmente llamadas a ejercer su derecho al voto. «No sabes si por la ley de nietos, de abuelos, de primos, por las regularizaciones, van a votar un millón más, 150.000 menos por arriba, para abajo. ¿Esto qué es entonces?», se ha preguntado.

El censo electoral, en el centro de las sospechas

La presidenta madrileña considera que la incertidumbre sobre el número de electores constituye uno de los principales motivos de preocupación de cara al 29-N. En su intervención ha denunciado que se acuda a las urnas en unas circunstancias que ha calificado de «totalmente anómalas», con una «sensación absoluta de desconfianza, de temor y también de miedo».

Ayuso ha establecido además un paralelismo con las elecciones de 2023, cuando, según ha recordado, numerosos ciudadanos solicitaron el voto por correo y denunciaron problemas para recibir la documentación electoral. A su juicio, el escenario actual vuelve a despertar inquietudes similares.

“Que viene la derecha”. Y lo dicen todos aquellos que viven de lujo en Madrid. https://t.co/fLp1LHcfCG — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) November 24, 2026

La dirigente popular también ha cuestionado la estrategia electoral del PSOE, al que acusa de intentar dividir el voto del Partido Popular para evitar una victoria clara de los populares. En este contexto, ha mencionado las previsiones del CIS de José Félix Tezanos y ha cuestionado que se pueda hablar de una victoria contundente cuando, según su denuncia, ni siquiera existe claridad sobre el número definitivo de votantes.

«Un proyecto mafioso» y una maquinaria contra el PP

Las críticas de Ayuso han ido más allá de las cuestiones electorales. La presidenta ha acusado al Gobierno de Sánchez de actuar mediante una estructura de poder que, en su opinión, utiliza los recursos del Estado contra determinados adversarios políticos.

«Nos gobierna un proyecto mafioso», ha sentenciado durante la entrevista. También ha denunciado la existencia de «una maquinaria de Estado contra algunos políticos, que es mi caso, con 22 ministerios y todos los medios públicos contra quien ha elegido democráticamente el pueblo de Madrid».

Ayuso ha asegurado que las denuncias realizadas desde el PP madrileño han sido frecuentemente ridiculizadas, pero ha insistido en que su experiencia personal y política le lleva a desconfiar de las actuaciones del Ejecutivo.

«La mafia tiene que llamar a tu puerta para entender lo que está pasando en este país», ha añadido, en referencia a los enfrentamientos que mantiene con el Gobierno central y a los episodios judiciales y políticos que han afectado a su entorno.

Durante su conversación con Jorge Bustos, la presidenta madrileña también ha defendido que un eventual cambio de Gobierno debería comenzar por recuperar la confianza institucional, la seguridad jurídica y la seguridad ciudadana.

Entre sus prioridades ha situado la celebración de consejos de ministros extraordinarios para revertir las políticas del actual Ejecutivo, reducir las trabas administrativas y acometer una bajada masiva de impuestos.