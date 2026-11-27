El analista Pablo Pombo ha dejado boquiabierta a la periodista Ketty Garat al ofrecer una brutal reflexión sobre el PSOE durante su intervención en *Los dispares*, de Onda Cero.
El experto en campañas opinaba sobre el estado actual del partido de Ferraz y aseguró que es peor que una secta. Y que lo conoce de primera mano.
Al comenzar su reflexión, la periodista se encontraba buscando información en su móvil, pero, al escuchar las palabras de Pombo, se giró rápidamente, mostrando su cara de sorpresa ante las afirmaciones del consultor político.
«Precisamente porque sé lo que es el PSOE, yo sé que uno puede dejar el alcohol y puede dejar la cocaína y puede dejar el fentanilo, pero del PSOE no se sale. No es un partido. Es una iglesia.
Es una iglesia. La secta de los davidianos es mucho más suave y yo sé de lo que estoy hablando. El PSOE se incrusta en el código genético de quienes lo han vivido».