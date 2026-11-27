El analista Pablo Pombo ha dejado boquiabierta a la periodista Ketty Garat al ofrecer una brutal reflexión sobre el PSOE durante su intervención en *Los dispares*, de Onda Cero.

El experto en campañas opinaba sobre el estado actual del partido de Ferraz y aseguró que es peor que una secta. Y que lo conoce de primera mano.

Al comenzar su reflexión, la periodista se encontraba buscando información en su móvil, pero, al escuchar las palabras de Pombo, se giró rápidamente, mostrando su cara de sorpresa ante las afirmaciones del consultor político.