La número 2 de Escolar se come el marrón de reconocer la derrota en el 'caso Casado', del que su medio hizo bandera

"Con esas explicaciones, gran parte de los medios se dieron por satisfechos. Casi todos. No eldiario.es. Tras esa rueda de prensa de Casado, eldiario.es publicó en exclusiva que había aprobado su máster sin saber quiénes eran sus profesores y sin hablar jamás con ellos", declaraba muy orgulloso Ignacio Escolar el pasado mes de mayo de 2018.--El 'rojerío' patrio se pone como el bicho del pantano tras el respaldo judicial al máster de Casado--.

Pues bien, a su número 2, Raquel Ejerique, la noticia de que la Fiscalía ha pedido al Supremo que se archive el caso del máster del presidente del PP le ha pillado en el plató de 'Al rojo vivo' de laSexta.--La Fiscalía del Supremo se opone a investigar a Pablo Casado por su máster en la URJC--

A ella le ha tocado el marrón de tener que analizar la victoria judicial del popular en el plató, un caso del que su medio, con su jefe a la cabeza, han hecho bandera.

Ferreras: La Fiscalía le está diciendo al Supremo que-no-hay-de-li-to.

Ejerique: Yo si hay delito o no pues la Fiscalía entiende que no y seguro que está muy razonado, pero es muy sorprendente porque la jueza no solo llamó a declarar a profesores sino llamó a diez alumnos. Las tres alumnas imputadas están en la situación idéntica que Casado, 18 de 22 asignaturas convalidadas y 4 asignaturas con sobresaliente sin acreditar trabajo.

Me sorprende que eso que ya digo, desde el punto de vista procesal los fiscales saben mas que yo, pero desde el punto de vista académico me sorprende y me resulta difícil de entender y de explicar que eso es lo mismo que no ir, no examinarse y no conocer a los profesores