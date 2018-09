Omar Montes se mosquea con Isa Pantoja: "Si no me respetas, te buscas la vida y te vas con otro"

'Dinamita para los pollos', que decían antes los chelis madrileños. Omar Montes está muy mosqueado con Isa Pantoja.

Y no es para menos porque la actitud de su chica con Asraf en ‘Gran Hermano VIP', es para ponerse las pilas.

Y llueve sobre mojado, porque ya tuvieron problemas antes de que la hija de la cantante entrara en el concurso, lo que provocó que se marchara con sentimientos encontrados.

Ahora, la cercanía de los concursantes despierta los celos de Omar, que ve las cosas "turbias" con Isa:

"Me da igual que sea Isa Pantoja o Rita la Cantaora. Si no me respetas, pues te buscas la vida por ahí y te vas con otro".

Ahora, tanto sus comentarios como su comportamiento en la casa han provocado el mosqueo de Omar, que nos dice en ‘Sálvame':

"Hay cosas que me gusten y cosas que no, que se enrolle con el tío ese debajo de las sábanas ¿no? por ejemplo, no me gusta".

"El otro le está dando cariño", ha añadido Omar del concursante y es que cree que se une a ella "porque quiere intentar ganar".

En cuanto a su chica, cree que Isa "se deja querer" pero apunta:

"me parece de poca vergüenza, ambas partes son odiosas".

"Estoy seguro de que no lo van a hacer, soy adivino", ha aventurado Omar, aunque reconoce que su relación está tocada: