La espeluznante tortura psicológica a la que TV3 sometió a una trabajadora

El relato es espeluznante y refleja con pelos y señales el verdadero terror psicológico que impera en TV3 y como mucho profesionales, por miedo a perder su empleo o su sección, callan ante las atrocidades que se cometen a diario.

Pero ese silencio lo acaba de romper en ABC este 23 de septiembre de 2018 Regina Farré Ballarín, que trabajó 30 años en esa casa y sabe perfectamente lo que pasaba en ella. No duda en señalar a periodistas como Mònica Terribas, con la que trabajo durante siete años en el programa 'La Nit al Dia', que encumbró a la periodista que ahora se encarga del programa matinal en Catalunya Ràdio y utiliza como altavoz para arengar al independentismo. Farré conoce uno de los pilares -junto con la escuela- del nacionalismo catalán como la palma de su mano.

En TV3 se desprecia al 50% de la población. Todos los periodistas de TV3 son alfombrillas y, el que no lo es, no está dispuesto a perder su medio de vida. Hay convencidos, solo hay hooligans, y se indignan cuando les dicen la verdad, como cuando alguien como Albert Rivera dice que manipulan y mienten cada día; claro que lo hacen.

Dice que cuando llegó de Sevilla, se incorporó a la sección de 'España' pero que rápidamente desapareció:

En el 93 ó 94 deciden que desaparezca la sección 'España' y la dividen en dos. Preguntan a los periodistas, si prefieren ir a la sección de Política o a la de Sociedad, y, curiosamente, la única persona que dijo que quería ir a Política fui yo. Me enviaron a Sociedad Una vez en Sociedad, ningún compañero quería incorporarse a un nuevo programa diario, 'La Nit al Dia', que ponía en marcha Terribas, al emitirse en directo por la medianoche. Fui la única profesional que no había escogido Terribas. Se trajo a todos los periodistas que quiso, empezando por David Bassa, que ahora es el jefe de Informativos de TV3. Es un fanático.

Y cuentas las bestialidades emprendidas por Terribas:

Desde el primer momento, Terribas llevó a cabo una labor alucinante de promocionar lo más radical, empezando por blanquear a Arnaldo Otegi. Era un programa totalmente parcial. Un día, por ejemplo, tras un atentado de ETA, la productora, que ya no está en TV3, cuando comentamos en la redacción el atentado nos dijo, sobre las víctimas: "Algo habrían hecho".

Posteriormente regresó a Sociedad y empezó a ver como le echaban para atrás sus propuestas de reportajes y entrevistas:

Un día se me ocurrió proponer que se entrevistara a las familias que pedían que sus hijos fueran escolarizados, además de en catalán, también en español, y uno de los responsables de la sección me respondió: "No, porque todo esto es mentira. Punto". Eso sí, en TV3 hay espacio para que un loco diga que Miguel de Cervantes o Santa Teresa de Jesús fueron ilustres catalanes.

Desde ese momento, comenzó a pedir bajas fruto de ese acoso:

Fueron bajas vinculadas totalmente a la presión por motivos nada profesionales. Poquísima gente hablaba conmigo e incluso llegué a decirle a una ahijada mía, que entró de becaria en TV3, que no dijera que era mi ahijada, por su bien profesional.

Añade que las críticas a la Generalitat están prohibidas en TV3:

Es inimaginable que alguien critique en una reunión de redacción a la Generalitat para que esa crítica se traslade en antena. En la CCMA -la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, ente público del que dependen TV3 y Catalunya Ràdio- hay muchas parejas y con sueldos por encima de la media en el sector, ¿a ver quién es el guapo que se atreve a perder su sueldo por ser valiente un día?.

A modo de graciosa pataleta rememora lo que hizo para oponerse a ese ambiente:

Esto era insoportable. Decidí no callarme. ¿Qué es lo que más fastidia a un independentista? Me compré una figurita de un agente de la Guardia Civil y la coloqué en mi ordenador.

Y remacha que a todo aquel periodista que ponga en cuestión los postulados separatistas, sólo le resta el ostracismo: