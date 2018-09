El Gobierno de Sánchez llora por los golpistas presos en el hombro de Ana Pastor: "La culpa es de PP y C's"

"El hecho en sí podrá ser condenable, pero había una motivación. Fue un riesgo mal calculado (...) y, efectivamente, fue un acto inconstitucional condenable pero ¡caramba! Estos señores tampoco creo que atentasen contra la democracia en general, sino contra un momento en que el sistema no estaba marchando (...) creo que indultarles sería un factor de convivencia en la España actual".

Esas palabras podrían ser perfectamente aplicadas en 2018 a la Delegada de Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, o para la vicepresidenta Carmen Calvo, como un nuevo gesto de solidaridad hacia los políticos detenidos por su responsabilidad en el intento golpista de forzar disolución del Estado español el 1 de octubre.

Pero no, en realidad las citas reproducidas corresponden al año 1983 y fueron pronunciadas por Fernando Soteras Casamayor, en una entrevista para la revista ‘Interviú' cuando ocupaba el cargo de máximo responsable de la C. G. de Valladolid y los golpistas a los que se refería era a los de la intentona del 23-F, que en ese año estaba siendo juzgado por el Tribunal Supremo.

Aquella entrevista dio mucho que hablar porque 24 horas después de que pronunciara esas palabras el Consejo de Ministros entonces presidido por Felipe González procedió a la inmediata destitución de Soteras Casamayor por considerar que era inadmisible que un cargo relevante realizara unas declaraciones que pudieran ser favorables hacia personas acusadas por golpismo.

A Soteras le largaron, pero es poco probable que el Consejo de Ministros que preside Pedro Sánchez largue a Cunillera o a Carmen Calvo, en especial porque probablemente estos se están limitando a expresar los deseos que Pedro Sánchez quisiera formular pero no se atreve por el coste que supondría.

Su representante en la tertulia de Ana Pastor este 23 de septiembre de 2018, Ander Gil, siguió con la concesión de decir que el tema catalán era únicamente un problema política que debía tener una solución política. Y sin duda, político es... ¿Pero no hubo actos ilegales?

¿Intentar disolver con camuflaje legal un estado no es ilegal? ¿Desobedecieron o no la ley figuras que ocupaban cargos en la administración como Oriol Junqueras o Joaquim Forn? ¿Era o no era razonable pensar que pudiera haber riesgo de fuga con casos como los de Toni Comín, Marta Rovira, Anna Gabriel, Valtonyc...etc.? ¿O es que el Gobierno considera ya que esos delitos no deben ser juzgados? ¿Tan cara están dispuesto a pagar en los presupuestos?

Y en TV3, en una nueva sesión de Preguntes Frequents para poner a parir a los jueces españoles y acusarles de paricalidad, como se ve que el ex juez Silva les aburre ya les repite mucho, llevaron a... Victoria Rosell. Una juez tan independiente, tan independiente, que iba en las listas de Podemos. ¡Ideal para dar lecciones de independencia judicial!