García Ferreras se quema intentanto salvar a la ministra Delgado, porque si cae se le pondría muy difícil sostener a Sánchez

Sí abordó Antonio García Ferreras este 24 de septiembre de 2018 el delicado asunto de los audios que comprometen y mucho a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y lo hizo jugando a todos los palos (Los 5 momentos más morbosos de la ministra Delgado en la comida con Garzón y Villarejo: tiene que dimitir).

No dijo que sea inocente, ni una 'víctima' de la perversa derecha, pero deslizó que rectificó sus primeras declaraciones y que no está probado que haya tenido relación profesional con el ahora apestado ex comisario Pepe Villarejo (Dolores Delgado, la fiscal que parecía la novia de Garzón, comía con Villarejo y acabó de ministra).

En 'Al Rojo Vivo' de laSexta dedicaron buena parte de la tertulia a abordar esos audios de mala calidad que evidencian una estrecha relación y mucho compadreo entre Dolores, Villarejo, 'El Gordo', Baltasar Garzón y otrso dos comisarios que no eran del 'montón' (El 'Lolagate' de Pedro Sánchez: La ministra de Justicia tenía 'rollo con el excomisario Villarejo).

De ahí que algunos periodistas afirmen a día de hoy que el juez inhabilitado es quien más manda en la sombra en el ministerio... Marhuenda estalla como nunca ante la deslenguada Beni: "¡Que te calles, maleducada! ¡Y te vas a la mierda!"

'Lolagate': El banquete entre la ministra Delgado, Garzón y Villarejo.

García Ferreras, sin un 'master del PP' que echarse al micrófono, estaba más encogido que nunca.

El, tan dicharachero, tan dado al chaascarrillo político, no hizo un solo comentario al respecto del Lolagate, dejando a sus colaboradores que se explayaran: todos coinciden en algo, la ministra debe comparecer, pero aún no es un asunto claro de dimisión ( Los 5 momentos más morbosos de la ministra Delgado en la comida con Garzón y Villarejo: tiene que dimitir).

El problema que es el director del portal digital que ha publicado los audios filtrados, Joaquín Vidal de Moncloa.com, desveló en el propio 'Al Rojo Vivo' que hay más material por desgranar y publicar:

Ferreras: "¿Hay algún material que demuestre que la ministra... Es verdad que es errónea la nota de prensa en la que dice que no conoce a Villarejo, peor luego corrige. Hay informaciones que apuntan a que ella ha intervenido para favorecer en algunos de los asuntos que llevaba Villarejo. De momento, a esta hora, no hay prueba alguna sobre ese asunto. ¿Vosotros tenéis información al respecto? Joaquín Vidal: Ella lo sabe perfectamente. El comisario Villarejo lo grababa todo, hasta una comida con sus amigos. Ella sabe bien lo que hay. Ferreras: ¿En los próximos días vais a desvelar más grabaciones? Joaquín Vidal: Mañana mismo.

El director de laSexta sabe cómo es esto, y que aunque pusiera toda la maquinaria de laSexta al servicio de blanquear la imagen dañada del presidente Sánchez por el caso de su tesis, no es lo mismo si la tercera ministra -después de Màxim Huerta y Carmen Montón- cae en apenas 100 días de Gobierno.

Ni siquiera Ferreras podría sostener este Gobierno fallido de Sánchez (La maquinaria de laSexta, con Ferreras y Pastor al mando, insiste en blanquear a toda costa la dañada imagen del 'Doctor Sánchez').