Fortes, contra las cuerdas: le da minutos y minutos a Maragall para que haga 'propaganda del indulto' mientras pasa de tapadillo por el 'Lola-gate'

El separatismo catalán ha aprovechado a la perfección la ventana a nivel nacional que Xabier Fortes, al que algunos llaman 'El Lechero', le ha servido en bandeja a Ernest Maragall, consejero de Acción Exterior de la Generalitat de Quim Torra.--García Ferreras se quema intentanto salvar a la ministra Delgado, porque si cae se le pondría muy difícil sostener a Sánchez --

En el país no abandonamos el concepto de república. Independencia es un concepto de no querer ser dependiente de, pero republicano es un concepto afirmativo, positivo, cargado de equidad, justicia, dignidad y libertad. Es indicativo de hacia dónde queremos ir.

Fue el discurso de Maragall a las primeras de cambio, en cuanto el presentador de 'Los Desayunos' le ofreció la oportunidad. Y mientras, la actualidad del día ya estaba puesta patas arriba por los escandalosos audios que afectan a la actual ministra de Justicia, Lola Delgado.--Dolores Delgado, la fiscal que parecía la novia de Garzón, comía con Villarejo y acabó de ministra--

Un Fortes que sigue sin convencer a sus críticos. Compañeros de cadena le han pasado la factura, muy al estilo de cómo acostumbraba a hacer él cuando dirigía el 'Consejo de Informativos' contra quienes no se plegaban a sus deseos:--Los 5 momentos más morbosos de la ministra Delgado en la comida con Garzón y Villarejo: tiene que dimitir --

Hoy Fortes ha hecho en los desayunos lo contrario de lo que criticaba desde el Consejo de Informativos. No ha dado los audios con las grabaciones comprometidas a la ministra de Justicia. Siguiendi su linea argumental esta claro que ha MANIPULADO. #diariodeunacesada — Carmen Sastre (@Carmensastre12) 24 de septiembre de 2018

Fortes da de tapadillo y como ultima hora la noticia de las grabaciones a la ministra de Justicia y Elena Ochos toma el relevo en el canal con un nuevo programa y NO DA NADA ni en titulares ni desarrollo. Mas Manipulacion? Atentos a la pantalla #diariodeunacesada — Carmen Sastre (@Carmensastre12) 24 de septiembre de 2018

El aludido encajaba fatal las críticas:--La picante grabación sobre sexo entre la ministra Delgado y el excomisario Villarejo la deja al borde de la dimisión--

Me cuentan que dos exjefes de TVE, ahora reconvertidos a Trolls, y que antes se dedicaban a manipular, censurar y amenazar, me acusan de censurar unos audios que afectan a una ministra. Tiene bemoles !Pero si los hemos dado, justo al revés que hacíais vosotros! En fin.... — Xabier Fortes (@xabierfortes) 24 de septiembre de 2018

Carmen Sastre le recordaba la diferencia entre un 'troll' (el que aprovecha el anonimato de las redes sociales para hacer y decir lo que normalmente no se atrevería a hacer a cara descubierta) y una persona crítica con su trabajo:

Fortes me llama troll por estar en twitter a cara descubierta. Siento no estar a su nivel, porque yo no insulto. No tengo la culpa de que la audiencia prefiera a Ferreras.Tampoco de que los desayunos de primera hora sean los terceros. Datos de consultoras. #diariodeunacesada — Carmen Sastre (@Carmensastre12) 24 de septiembre de 2018

Lo cierto es que en 'Los Desayunos', la entrevista con el posible candidato de ERC a la Alcaldía de Barcelona ha durado unos 25 minutos y la alusión al escándalo del 'Lola-gate' unos escasos segundos:

Antes de irnos con el tiempo una última noticia de última hora porque el digital Moncloa.com da a conocer unas grabaciones del año 2009 donde la actual ministra de Justicia comparte mesa y mantel con el ex comisario Villarejo y el juez Baltasar Garzón. Dolores Delgado ha ido matizando con el paso del tiempo su relación con Villarejo y ha subrayado que nunca ha tenido relación profesional con él.

Efectivamente, Fortes prefirió postergar el asunto al programa 'Más desayunos', que viene al mediodía, donde ya entró en materia con algo más de profundidad.

Y MIENTRAS, EL SEPARATISTA MARAGALL COLOCA SUS MENSAJES EN LA TELE QUE PAGAN LOS ESPAÑOLES

Más allá de guerras internas, que desmienten que TVE sea ahora el paraíso, está claro que los españoles tienen un problema con su televisión pública. Volviendo a la entrevista con Maragall, el 'republicano', a pesar de ciertas repreguntas, no ha tenido problemas para colocar sus mensajes desde la TV que pagan, ¡ay! todos los ciudadanos:

Fortes: ¿Qué le parece la polémica sobre los presos? El Gobierno manda señales inequívocas de que le gustaría que este asunto se arreglase Maragall: Visto desde nuestra perspectiva es inaceptable que se prolongue la situación de prisión para nuestros políticos que cada día que pasa es un peso añadido muy difícil de soportar. De tal manera que genera impaciencia. Y es una impaciencia a mi modo de ver legítima.

Televisión Española TVE1 con Xavier Fortes, ese mezquino y tosco comisario político que han puesto por la mañana, lleva a Ernest Maragall a hacer propaganda del indulto y de la anulación de la causa es decir a difamar a los jueces españoles para comenzar la semana. No se cortan. — Hermann Tertsch (@hermanntertsch) 24 de septiembre de 2018

Esos mensajes del gobierno son bienvenidos pero vamos ya, aparte de las cuestiones procesales, la reflexión que merecen estos juicios políticos con consecuencias políticas, la sociedad catalana vive esto y estamos heridos, no solo nuestros presos, sino todos nosotros de un modo intenso. Usted me está entrevistando aquí porque el que debería estar aquí está en la cárcel. Si él está en la cárcel yo podría estar. Con estos precedentes, nunca se puede descartar nada. Ellos han actuado de manera democrática y esta situación es inaceptable. Hay que trabajar en tres normalidades con el gobierno socialista. La normalidad es la libertad, y si no hay libertad no hay normalidad.

Fortes: Pero otra normalidad es respetar lo que dice la Justicia Maragall: Creo que esas sentencias judiciales no es que no merezcan respeto, es que son sentencia pre-cocinadas, cargadas de ideología. Hay evidencias en ese terreno. Respeto no merecen, a estas sentencias, cero. Fortes: Las sentencias no han llegado Maragall: A este proceso. [...] Maragall: La cuestión de la libertad de nuestros presos supera ese debate presupuestario. Hay que comprobar hasta que punto el gobierno socialista está en condiciones de avanzar Fortes: Pero movimientos ha hecho el gobierno en este terreno. Han acercado los presos Maragall: ¿Se ha dado algún paso? No están en libertad. Yo aprecio que la vicepresidenta Calvo haya dicho lo que ha dicho, pero en coherencia con lo que se ha dicho que se den pasos en esa dirección.

.