'GH VIP 6': Alejandro Albalá acusa a Chabelita de hacer tongo compinchada con Vasile, el capo deTelecinco

Siendo como es Paolo Vasile, no hay que descartar nada. El italiano maneja mejor que nadie las fórmulas para subir la audiencia y esta jugada apesta a cálculo. Con lo que no contaba quizá Vasile es con que alguien se pusiera a 'cantar' (Chabelita Pantoja desvela el tamaño del 'instrumento' de cada uno de sus ex novios).

Y el 'pájaro' es Alejandro Albalá, quien no oculta su ferviente deseo de boicotear a Chabelita y parece dispuesto a dinamitar GH VIP 6 acusando a la hija de la Pantoja de tener un 'pacto secreto' con Telecinco ('GH VIP 6': Los frikies de Telecinco lanzan una 'bomba lacrimógena' sobre Isa Pantoja ).

El ex de la concursante del reality soltó la bomba en el Deluxe al recibir un mensaje en el que le informaban que la hija de la tonadillera había dicho lo siguiente en la casa:

"Vasile me dijo que si mi madre llamaba a Telecinco me daba hasta el final del concurso".

Isa: “Como salga de aquí lo voy a saber, porque me voy a enterar después, y voy a ir a por vosotros” Supuestamente Vasile dijo que si Isabel Pantoja llamaba a @telecincoes Chabelita aguantaba hasta el final. @ghoficial en el debate espero que lo aclaréis #casadivipdida #GHVIP22S pic.twitter.com/TehqHfFlfj — Gossip Boy 🌈 (@juanJoQnoche) 22 de septiembre de 2018

Jorge Javier Vázquez, muy cauto y bastante 'cagado' por cierto, prefirió templar los ánimos ante la acusación de tongo:

"Bueno... oye, cuidado. Aquí no nombraremos el nombre de Vasile en vano".

Eso dijo en referencia al consejero delegado de Mediaset España. Los rumores se dispararon al circular un vídeo de la propia Chabelita y Asraf y Techi, tapados y bajo la manta.

En dichas imágenes, Chabelita habría revelado esta información a sus compañeros e, incluso, les amenaza si lo cuentan:

"Pero callaros, por favor. No acepto de... ¿qué? ¿cómo? Porque como esto salga de aquí lo voy a saber y voy a ir a por vosotros. Voy a mandar a Pan Bendito entero, para que lo sepáis".

En otro vídeo, que también circula por Twitter, Chabelita sigue hablando de su secreto, casi imperceptible por los micrófonos.

Sin embargo, los seguidores afirman escuchar a Asraf preguntarse "¿quién coño es Vasile, tío?".

Todo esto podría ser una artimaña de Albalá para perjudicar a Chabelita e influir en el voto para que el próximo jueves saliera expulsada, ya que la frase en cuestión no se escucha en ningún momento.

Al menos, todo son posibles elucubraciones ante unos vídeos casi imposibles de percibir su mensaje.