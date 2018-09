'GH VIP': A Koala le tratan como un perro, le echan de su habitación y tiene que dormir solo

En el pringoso mundillo de la tele y los concursos no hay amigos: solo clientes y conocidos. No hay piedad y máxime cuando el personal llega a la conclusión de que cuanto peor les vaya a otro, mejor les irá a ellos.

El buen rollo parece que va extinguiéndose en la casa. Incluso para alguien tan poco dado a los enfrentamientos como el Koala. El cantante se ha encontrado con el desprecio de toda la casa en bloque sin haberse dado cuenta.

¿Qué ha podido pasar? La llegada de más camas alteró a los habitantes de GH VIP y terminaron desahuciando al Koala de su cama y echándole de la habitación. Más tarde trataron de limar asperezas pero, la verdad, no lo consiguieron...

#GHVIPDBT2 #GHVIP23S

Se llama Koala cantante, buena persona, buen padre y nominador de Mónica Hoyos. Y adivinen !. No verán en ningún programa de T5 pidiendo su salvación, por no ser la hija de Isabel Pantoja o el ex de Kiko Matamoros pic.twitter.com/69NbvzJWpX