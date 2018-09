'LaSexta' paga la factura de la gilipollez de Cristina Pardo con Willy Bárcenas

Cristina Pardo aderezó su programita de los domingos con la entrevista a Willy Bárcenas, líder del grupo musical Taburete y a la sazón hijo de Luis Bárcenas, extesorero del PP.

Willy habloó, cuando le preguntaron, de Cifuentes, Casado y Pedro Sánchez:

En cuanto a la prisión de su padre, el cantante intentó quitar hierro al asunto:

Cristina Pardo , a la que le habían escrito el guión y fue incapaz de improvisar, siguió como un borrico por el carril. No se atrevería nunca a despedirse del podemita Echenique preguntandole por la seguridad social de su personal de servicio, ni al golpista Puigdemont por el menu carcelario que le espera. Ni siquiera al etarra Otegi si duerme con la conciencia tranquila. Tampoco al plagiario Pedro Sánchez por las 'comillas', pero con el hijo de Bárcenas se sintió valiente:



“¿Cuántas veces te han dicho: ‘Willy, sé fuerte’?”.





“No me lo han dicho nunca, la he visto escrita en Twiiter pero la gente a la cara no te dice nada, solo me encuentro muestras de cariño”