Marhuenda estalla como nunca ante la deslenguada Beni: "¡Que te calles, maleducada! ¡Y te vas a la mierda!"

Impresionante broncazo el que le metió Francisco Marhuenda a la impertinente tertuliana Elisa Beni muy temprano este lunes 24 de septiembre de 2018.

El director de La Razón no soportó que la sabionda Beni le llamara machista, ese insulto que tan en la punta de la lengua tienen de forma constante según qué mujeres en televisión como falta recurrente en cuanto un argumento se les tuerce.

Hablaban del ministerio de Justicia del actual Gobierno de Pedro Sánchez, y se le ocurrió a Marhuenda, oh sacrilegio, decir que es Baltasar Garzón quien manda en esa cartera desde la sombra en este momento. Elisa Beni entendió que eso es un comentario machista y Marhuenda estalló como pocas veces antes lo habíamos visto:

Pero qué dices de machista. ¡Cómo vuelvas a llamarme machista me cabreo, eh! A mí no me puedes llamar... Oye, cállate ya de una vez. ¡Sé educada! ¿No sabes ser educada? A mí no me puedes llamar machista porque seas mujer... ¡Sé educada! ¡No es problema de hombres o mujeres! ¡No sabes nada, Elisa, y crees que sabes más que nadie! Cómo me vuelvas a llamar machista salgo de este programa... ¡Y te vas a la mierda!