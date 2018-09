'MasterChef Celebrity 2018': Carmen Lomana pilla un cabreo sideral con otra concursante

Dice Carmen Lomana que no gana para disgustos en MasterChef Celebrity 2018, pero vayan ustedes a saber. Hay quien sospecha que la mediatica millonaria es una actriz de tomo y lomo y que se lo monta casi todo.

Si la pasada semana asustó a todo el mundo con su desmayo, esta ha tenido que enfrentarse a los comentarios de la actriz Dafne Fernández.

Un encontronazo que ha eclipsado el buen rollo generalizado entre el resto de los concursantes de la presenta edición de MasterChef Celebrity, materializando una tensión antes latente.

Antes de la expulsión, que dejó fuera de juego a Dafne Fernández, ambas tuvieron un rifirrafe.

Fue durante la prueba de exteriores, cuando la actriz, líder para la ocasión, señaló entre los seis peores concursantes de MasterChef Celebrity 2018 a Carmen Lomana:

A la rubia más mediática de esta edición de MasterChef Celebrity no le sentó nada bien el comentario, por supuesto, y así se lo hizo saber delante del jurado del programa, para evitar una posible represalia por su parte.

«Eso no es cierto, yo no he dicho esas palabras. Has manipulado cosas que yo he dicho pero de diferente manera».