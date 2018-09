Una extrabajadora de TV3 zurra la badana al funesto independentista de 'Espejo Público' y Castillón lo remata

Este 25 de septiembre de 2018 en 'Espejo Público' de Antena3 entrevistaron a una extrabajadora de TV3, de nombre Regina Farré, para contar las 'maravillas' de la televisión catalana del Golpe de Estado, la que durante décadas viene sembrando el caldo de cultivo perfecto para la situación de tensión que se vive hoy en día en la región catalana. Inconmensurable chorreo al escritor independentista que rabia con la burla de Tabarnia: "¡Necesitas terapia!"

Esta profesional explica en Antena3 algunas de las prácticas que le obligaban a efectuar en la cadena pública catalana, como el no poder decir 'país' al referirse al conjunto de la nación española. A medida que lo cuenta la protagonista, uno de los tertulianos del plató de Susanna Griso, Enric Vila, escritor independentista y odiador oficial de todo lo español en este programa, se iba poniendo enfermo. Bolaño frena las burradas del separatista de guardia Enric Vila: "¡La religión independentista no tiene límites!"

De modo que le hizo una pregunta a la extrabajadora de TV3, aparentemente inofensiva, pero la respuesta que le metió la señora Farrá fue descomunal:

Asai que saltó entonces el funesto 'indepe':

Pero fíjate la respuesta que has tenido, te identificas más con un imaginario que con otro. ¿Yo con independentista tengo derecho a sentirme identificado con alguna televisión? Porque yo no me identifico con TV3, me parece muy española. ¿Entonces yo tengo que no mirar televisión? A mí Antena3 tampoco me gusta pero vengo aquí porque me tengo que ganar la vida.