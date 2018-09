Ferreras se pone negro con los ataques de Levy a la ministra Delgado y acaba amenazando a la 'popular': "Villarejo también grababa a los del PP"

Andrea Levy se ha despachado a gusto contra Dolores Delgado en su aparición de este 25 de septiembre de 2018 en 'Al rojo vivo'.--La 'feminista' ministra Dolores Delgado, en la picota: "Marlaska es maricón"--

Sin embargo, en lo que debería haber sido una de sus entrevistas más cómodas en un programa como el de laSexta, se ha encontrado con que el presentador, Antonio García Ferreras, le ha intentado buscar las cosquillas con la posible dimisión de la titular de la cartera de Justicia.

Para colmo, la conversación entre ambos ha terminado con una seria advertencia del periodista leonés a Levy al recordarle que el comisario Villarejo también comía y grababa a miembros del PP.

Es posible, pero de momento, la que está contra las cuerdas es la socialista, que se niega a dimitir tras negar conocer al polémico polícia, cosa que los audios han desmentido.

Ferreras: Señora Levy, ¿por qué cree usted que debería dimitir?

Levy: Porque ha mentido, claramente

Ferreras: ¿cuándo?

Levy: Dijo que no conocía a esa persona, que no se ha había reunido con ella...

Ferreras: ¡Pero lo corrigió! En hora y media luego lo corrigió

Levy: Bueno sí, Carmen Montón también le sucedió lo mismo y acabó dimitiendo

Ferreras: Es diferente...

Levy: A mi me parece que el caso Delgado huele mal, pinta muy mal y va a ir a peor. No puede ser una mentirosa, no podemos tener una ministra que permanentemente ponga en entredicho su credibilidad. Vamos a pedir su reprobación en el Senado. Huele fatal, lo que escuchamos suena muy mal. Lo tiene mal.

Ferreras: Ya sabe que Villarejo lo grababa todo, a periodistas, a políticos, a empresarios, pero también a gente del PP...lo digo porque a lo mejor dentro de unas semanas aparecen grabaciones con gente del PP...

Levy: Yo no lo conozco y yo nunca he insultado a compañeros de partido en esos términos.