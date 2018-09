La exótica defensa de Griso a capa y espada de la ministra insultadora: "¡Quién se va a creer que te están grabando!"

Este 25 de septiembre de 2018 amaneció con el insulto de la ministra Dolores Delgado presuntamente al también ministro Grande-Marlaska, en una conversación grabada en el año 2009 en una comida con el controvertido comisario Villarejo. La 'feminista' ministra Dolores Delgado, en la picota: "Marlaska es maricón".



"Un maricón". Pero pocos minutos después la propia ministra de Justicia salió muy cabreada a un desayuno ante la prensa para decir muchas cosas y muy cabreada: que los audios publicados son un cortapega, que no se refería a Marlaska y que va a llegar hasta el final. Tremendas excusas de la ministra Delgado: "El audio es un cortapega; no me refería a Marlaska".



Muchas insinuaciones y pocas demostraciones: lo único que sí está claro y que no puede obviar la por entonces fiscal de la Audiencia Nacional es que sí llamó 'maricón' a alguien, que ella dice no ser Grande-Marlaska. Hoy forma parte de un Gobierno feminista y por supuesto, tolerante con todo lo LGTBI...

Pero como sería demasiado que cayera la tercera ministra de Sánchez en apenas 100 días, se están esforzando mucho algunos por mantenerla en el cargo y echarle pelillos a la mar. Como Susanna Griso en su 'Espejo Público', con varios tertulianos escandalizados con las explicaciones de la ministra y la presentadora diciendo que cómo se iba a esperar que la grabaran...

Os digo una cosa, en una comida en ese momento con la cúpula policial, ¿quién te va a hacer creer a ti que te están grabando? Ahora Villarejo tiene fama de grabarlo todo, pero en ese momento... ¿Tú crees que alguien te graba en ese momento?

Esto se ha filtrado interesadamente, a saber lo que dicen el resto y a saber lo que va a salir, porque esto es munición para los próximos días.

Alfonso Egea y Nacho Cardero le llevaban la contraria a la presentadora:

Alfonso Egea: La ministra ha dicho 'las conversaciones se pueden manipular, yo no estoy diciendo que esta esté manipulada'. No ministra, así no se juega.

Nacho Cardero: Las explicaciones han sido un tanto confusas, como poco.