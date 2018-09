El pacto entre Pantoja y Telecinco aniquila a Jorge Javier y fuerza un despido en Sálvame

Los "pantojazos", es decir las llamadas (hasta 3) que en los últimos días ha realizado Isabel Pantoja en directo a Sálvame o al debate de Gran Hermano VIP están teniendo consecuencias en Telecinco.

Cada vez son más insistentes los rumores que estas relaciones reestablecidas tras varios año de guerra total, este acercamiento, se ha producido gracias a un pacto entre el ‘capo' Paolo Vasile y la tonadillera. Así lo deslizaba en directo durante el pasado Sábado Deluxe Alejandro Albalá y los hechos parecen darle la razón a la expareja de Chabelita Pantoja. (Alejandro Albalá deja con las 'vergüenzas' al aire al capo Vasile).

Isabel Pantoja volvía a intervenir en el programa de debate de GH VIP que conduce Sandra Barneda y solo un día después lo hacía de nuevo en Sálvame. Pero este nuevo status quo tiene algunos interrogantes y, sobre todo, dramáticas consecuencias.

Los interrogantes están claros y todos apuntan a una misma dirección: ¿hasta dónde va a llegar la aparente reconciliación de Pantoja con Mediaset? Por su parte, las consecuencias están aún por determinar pero de momento ya se ha cobrado una víctima: Anabel Pantoja deja Sálvame para siempre.

¿Por qué motivo? Parece ser que por la desaprobación de su propia tía y de su primo Kiko Rivera que le habría enviado este demoledor whatsapp: "Solo te mueve el dinero, podrías haberlo parado y no lo has hecho. No me vuelvas a llamar en mi puñetera vida". Algo que Anabel negaba en un primer momento pero horas después confirmaba que abandonada el programa del corazón de Telecinco de forma "definitiva", tal y como anunciaba en directo Kiko Hernández.

Otra terrible consecuencia para Mediaset podría derivarse del enfado de Jorge Javier Vázquez. Isabel Pantoja (al menos de momento porque nunca se sabe en estos casos y con estos personajes) ha intervenido en tres ocasiones en Telecinco en la última semana y ninguna de ellas en programas presentador por Jorge Javier. Pantoja habría dejado claro que no quiere saber nada de él. Y esto podría a la larga provocar un problema.(Joaquín Prat provoca una guerra en Telecinco al enfrentarse a Jorge Javier Vázquez).

De momento, Isabel Pantoja ha ganado la primera batalla contra el presentador catalán: el ninguneo a Jorge Javier Vázquez es motivo de comentarios y chismorreos en los pasillos de Mediaset. Él comienza a estar muy harto y se avecina tormenta entre Jorge Javier, la cadena y algunos de sus compañeros, al menos así lo han asegurado a Periodista Digital fuentes próximas a la cadena de Fuencarral.