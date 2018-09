Monedero asocia a Inda con Villarejo y se lleva un codazo en la jeta: "¡La que está sucia es tu madre!"

Eduardo Inda y Juan Carlos Monedero, juntos, una vez más, en 'El Programa de Ana Rosa', y apenas necesitaron unos minutos este 26 de septiembre de 2018 para poner en marcha el ventilador, como decía la propia Ana Rosa Quintana...

El telón de fondo de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y el comisario Villarejo con sus audios de todo y de todos, fue suficiente para que el periodista y el podemita se lanzaran acusaciones durísimas respectivamente. Los 5 momentos más morbosos de la ministra Delgado en la comida con Garzón y Villarejo: tiene que dimitir :

Monedero: Lo relevante es quién es la mano que mece la cuna. Todo lo que tiene que ver con Villarejo ensucia, y creo que Inda se pone a la defensiva porque es amigo de Villarejo y está en la cárcel.

Inda: ¡No mientas! A Villarejo le conozco yo como le conoce media profesión.

Monedero: Cuando tú vas al juzgado por mentir, tu defensa es "me lo ha dado un policía..."

Inda: Yo no he sido condenado nunca... ¡Y tú eres un sinvergüenza fiscal y yo no!

Monedero: Lo importante es que aquí hay un tipo que es Villarejo, que está vinculado con las cloacas del Estado, y que trabaja siempre en vinculación con algunos medios de comunicación que están poblados de sinvergüenzas. Ahora Villarejo está pagándole favores al PP, y esto solo tiene detrás intentar debilitar a Pedro Sánchez. Reunirte con Villarejo es algo que ensucia a cualquier persona que lo haga y por eso yo insisto en que Inda está ensuciado.

Inda: Está ensuciada tu madre, Monedero, ¡tu madre! ¡Yo soy un periodista honrado y tu eres un sinvergüenza fiscal!

Monedero: Siempre hay alguna connivencia entre estas cloacas del Estado con algunos portales de extrema derecha de periodistas como Eduardo Inda.

Inda: ¡Connivencia con tu padre y con tu madre!

