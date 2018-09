Albert Rivera deja para el arrastre al independentista de turno que quiso hacerse el golpista listillo en Telecinco

Pobrecito Pau, el independentista confeso, camiseta por la liberación de los presos políticos mediante, que en Telecinco quiso ser la estrella del día en una intervención con y contra Albert Rivera. El presidente de Ciudadanos le metió un rapapolvo que el pobre hincha de golpistas seguirá temblando a estas horas.

Fue este 26 de septiembre de 2018 en 'El programa de Ana Rosa', en esa sección que han estrenado consistente en que el público pregunte a los políticos. Pero es muy difícil pillar a Rivera, y más si de antemano llevas en la cara puesto que eres un independentista de tomo y lomo que se ha tragado un discurso falso a más no poder:

Me llamo Pau, tengo 22 años y mi proyecto político es la república catalana. Yo le quería preguntar por el falso conflicto que tenemos en Cataluña hoy en día con la convivencia: hay muchos ciudadanos de España que se piensan que estamos en una confrontación o en una guerra... Y no es verdad, somos una sociedad integradora y en Cataluña no hay ningún problema de convivencia. Como usted está hablando del odio en Cataluña, ¿cree que está fomentando el odio hacia Cataluña?

Se arremangó entonces Rivera:

En primer lugar, yo quiero a Cataluña igual o más que tú. Si me permites. Por eso que hablas del odio. Yo quiero a mi tierra como nadie, pero la quiera unida a Espala y unida a Europa.



Si tenemos un presidente que llama a los españoles "bestias taradas" tenemos un problema con él y con los políticos irresponsables que han dividido la sociedad. Y no puedes negar que no hay ruptura de la convivencia porque los que somos catalanes sabemos que hoy hay vecinos y familiares que no se hablan. Y lo hemos visto en las calles. Si tú eres independentista y yo no, no pasa nada, lo que pasa es que tenéis que respetar las leyes. No pueden violarse las leyes porque entonces es la selva.