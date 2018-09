El marido de Verdeliss pone al majadero de Jorge Javier Vázquez 'mirando a Cuenca'

Se puede 'agredir' a uno varias veces y que no pase nada. También ofender a muchos una vez y que tampoco se alteren las aguas. Lo que no es posible es despreciar a todos todo el tiempo y que el asunto no salte por algún lado, como le ha pasado al pretencioso Jorge Javier Vázquez.

No está el horno para bollos, con los rumores de tongo que burbujean en torno a la Pantoja y Vasile, el feo gesto del presentador de "GH VIP" ha tenido rápidas consecuencias, dentro y fuera de las siempre akerta redes sociales.

Dentro de la casa de Guadalix y sobre todo fuera sigue creciendo el runrún de que Telecinco está dando trato de favor a algunos concursante de GH VIP y se repite como un mantra el nombre de Isa Pantoja.

Se dice que Isabel Pantoja llama a todas horas a Telecinco y se ve al novio de Isa entrando y saliendo de la casa.

A eso se suman Kiko peleándose con su prima y Anabel abandonando cabreada Sálvame.

Con ese telón de fondo, el despectivo comentario de Jorge Javier Vázquez sobre la youtuber Verdeliss ha caído muy mal, sobre todo en las redes sociales, que es donde ella pisa terreno favorable.

Estefanía Unzu 'Verdeliss' es una pamplonica de 33 años y seis hijos que ha logrado cosechar un éxito indiscutible como vlogger gracias a la exposición de su idílica y numerosa familia.

Verdeliss rompe cualquier estadística sobre natalidad en nuestro país. Madre de seis hijos (Aimar, Irati, Laia, Julen, Eider y Anne), ha tenido partos muy distintos de los del común de los mortales y es que han sido retransmitidos a través de Youtube.

Verdeliss ya ha dejado claro dentro de la casa que ella no es una famosa como los demás concursantes del reality y el majadero de Jorge Javier no oculta su aversión hacia alguien tan familiar y su predilección por otros aspirantes más acordes al universo frikie Mediaset.

Con este panorama el tono jocoso y despectivo del 'Rey de la Telebasura' sentó a cuerno quemado:

"No os lo vais a creer, pero he visto a Verdeliss dentro de la casa".

Su única intención, no exenta de crueldad, era hacer reir a los frikies del plató y al público, a costa de la youtuber.

Aritz ( marido de verdelis ) contesta a Jorge por lo que dijo ayer de verdelis #GHVIP26S pic.twitter.com/VolRp9hdqT — Casa Directo (@CasaDirecto1) 26 de septiembre de 2018

En un abrir y cerrar de ojos las redes sociales se llenaron de comentarios críticos hacia Vázquez y uno de los primeros en saltar y salir al quite fue el marido de la influencer, Aritz, que mandó un duro mensaje al presentador a través de sus perfiles:

"Hombre, Jorge Javier se ha acordado de Estefi para hacer un chiste sobre ella. Supongo que en las otras galas está muy ocupado mirando los pectorales de Darek. A lo mejor podría mirar el primer vídeo en el que Estefi estaba cuidando de Aramís... Vaya, eso no da morbo, ¿no?".

El caso de Verdeliss es algo diferente al del resto de concursantes. Nunca había salido en televisión, debe su fama únicamente a las redes sociales y está embarazada, por lo que no puede realizar la mayoría de las pruebas.

Lo que empezó siendo una afición mientras ella era auxiliar de enfermería y su marido abogado, se convirtió en su nuevo oficio en el que ha llegado a convertirse en una de las youtubers españolas con más seguidores.

Premiada en los Influence Awards con el #InfluenceVlog, lo que la sitúa como la Vlogger española más influyente, el parto de su cuarto hijo, Julen, registra más de 17 millones de visualizaciones y ella misma reconoce que su triunfo en la vida es haber sido madre.