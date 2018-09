Paolo Vasile, el capo de Telecinco, hunde en la miseria la 'esperanza blanca' de TVE-1

Tras una semana de convivencia en la Academia de Operación Triunfo, los 16 concursantes de esta edición se enfrentaron por primera vez a las actuaciones por parejas este 26 de septiembre de 2018 en La Uno de TVE en una nueva y prometedora edición.

El jurado debía evaluar el trabajo de los chicos y dar los nombres de los primeros nominados.

Con dos invitadas de lujo, Malú y Aitana, que volvió al escenario de Operación Triunfo para interpretar su Teléfono, los concursantes lograron ofrecer una gala espectacular en la que comenzaron con una interpretación espectacular del tema This is me.

Aun así, la noche no fue tan redonda para Alfonso y Sabela que se convirtieron en los primeros nominados de la edición por su versión de Échame la culpa, el tema de Luis Fonsi y Demi Lovato. Y es que el jurado no vio divertimento en su actuación y sí muchos errores provocados por la falta de seguridad que tienen en el escenario.

En la parte opuesta nos encontramos con Noelia, primera favorita de la edición. La concursante consiguió el voto del público tras su actuación de Respect junto a Alba Reche.

Y sin embargo, la noche fue tan buena como podía esperar La Uno de TVE y su OT 2018 aunque hizo un buen 16.6% y 2.102.000 no logró imponerse en los audímetros.

El liderazgo se lo llevó Telecinco y eso que ni siquiera tenía programado ninguno de los formatos en torno al exitoso GH VIP... Le bastó a la de Mediaset con emitir en miércoles su serie de The Good Doctor para ponerse por delante con un 16.9% y 2.940.000 espectadores.

Por su parte, la reposición de Pesadilla en la cocina le dio a La Sexta un 7.7% y 1.130.000 y en Antena 3 la película Mercancía peligrosa registró un 7.1% y 875.000. Farolillo para Cuatro con otra película, Death Race, que hizo un 4.7% y 581.000.