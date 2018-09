Un desatado Roberto Centeno acaba a gritos con un portavoz de los pensionistas que le acusó de diseñar "políticas liberales" para "robarles la pensión"

Roberto Centeno ha incendiado el plató de 'Espejo Público' al acabar a gritos con el portavoz de la Marea Pensionista, Leopoldo Pelayo.

Este portavoz ha acusado al gobierno de estar dando hasta 2000 millones de euros a los empresarios de la Seguridad Social para "favorecer los planes privados de pensiones" y "las políticas ultraliberales".

El economista, famoso por defender a Donald Trump, ha entrado al cuerpo a cuerpo y Susanna Griso se ha visto totalmente incapaz de calmarle: "Hay dinero en este país, pero no donde usted dice. Las cifras las entendería hasta un niño de Primaria."

El pensionista, erre que erre: "las políticas ultraliberales pretenden favorecer un sistema privado de pensiones y no lo van a conseguir ustedes, nosotros los pensionistas defendemos un sistema público. Y por eso estaremos en las calles el tiempo que haga necesario":

Centeno le recordó que:

Yo no soy político, soy ingeniero, y lo que hago es manejar cifras. Dice usted que hay 19800 millones de agujero. Las transferencias del gobierno (le interrumpe). Perdóneme usted, usted no entiende los números, mire usted, las cifras son muy sencillas y las entiende un niño de Primaria. Hay dinero en este país pero no donde usted dice.