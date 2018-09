Descomunal corte de De Prada a Fernando Ónega por defender al ministro astronauta: "Lo hacéis los que podéis, ¡y el resto de la gente se jode!"

A Pedro Sánchez flaco todo le son pulgas, podría decirse el nuevo dicho. Y sobre la última de sus pulgas que lleva el nombre de Pedro Duque, el astronauta del que el gobierno socialista estaba tan orgulloso, se centró todo el debate mediático de este 28 de septiembre de 2018, por esa sociedad extraña que aún no se sabe si es pantalla o tuvo actividad. Lo del ministro Pedro Duque es fraude fiscal aquí y en la Luna.

En el 'Espejo Público' de Antena3 se dio una situación de lo más cómica, cuando Fernando Ónega trataba de defender a capa y espada la actuación de Pedro Duque para que lo del gobierno de Sánchez no termine de pasar de escándalo permanente a un derribo inevitable.

Yo como a Pedro Duque le tengo tanta veneración porque me parece uno de los científicos más importantes del mundo en este momento, yo tiendo a disculparlo. A falta de alguna información, se decía que constituir una sociedad es legítimo y está previsto en las leyes, de modo que yo hubiera dejado la declaración de Pedro Duque de ayer diciendo "he constituido una sociedad porque me ha salido de los corintios; he preguntado si era legal y me han respondido que sí, la he utilizado para la optimización fiscal". El hecho de querer pagar un poco menos a Hacienda siguiendo los cauces legales es legítimo y lo hacemos todos si podemos.