'GH VIP': Omar Montes y Asraf se encaran como dos gallos de pelea y casi se pegan

Omar Montes es, desde este 27 de septiembre de 2018, nuevo concursante de pleno derecho de 'GH VIP 6'.

Lo es, cosas de la vida, el mismo día que sale su ya ex novia Isa Pantoja, primera expulsada del reality, con casi el doble de votos que Miriam Saavedra.

A pesar de su expulsión, Omar Montes tuvo tiempo de ver a su ya ex novia, precisamente, para exponerle el fin de su relación y dejar algunas perlas como "esta semana me has hecho la vida mártir", en referencia al tonteo de Isa con Asraf, dentro de la casa.

Lo cierto es que ese rato de Omar con Chabelita le ha valido para ganarse la simpatía de muchos espectadores.

Su chulería combinada con los sentimientos que, obviamente, aún profesa hacia Chabelita, así como algunas expresiones más de barrio que un columpio, le han convertido en favorito de mucha gente.

Al menos, lo justo para que no le echen en la próxima nominación. Puedes ver el vídeo completo pinchando aquí.

Así las cosas, con Chabelita camino de Fuencarral, Omar Montes hizo otra parada técnica antes de entrar en la casa: el confesionario. Un espacio en el que no tardó mucho en llegar Asraf, según Omar Montes, causante de su ruptura con Chabelita.

El Mister apareció, tras hacer la prueba de líder, lleno de barro y sin camiseta. Listo para la batalla. Una batalla que ya le había prometido Omar antes de su llegada, asegurando que "le voy a hacer la vida mártir".

Con lo que no contaba era con que Asraf, lo primero que hiciera al llegar, fuera mancharle.

"Me manchas las zapatillas, encima que me jodes la novia..." le espetó nada más llegar.

¡Asraf y Omar se encuentran en el confesionario!: "Me manchas las zapatillas encima que me jodes la novia" #GHVIPGala3 pic.twitter.com/9hxpVdy7i1 — Gran Hermano (@ghoficial) 27 de septiembre de 2018

Sólo fue la primera de las hostilidades de Omar hacia Asraf. A pesar de que el Mister ha intentado explicarse, asegurando que no ha pasado nada con Isa, Omar estaba muy caliente y el tono de la conversación ha ido subiendo hasta que ha llegado la gran frase.

"Estás muy subidito y un día te van a bajar los humos", le ha soltado a Asraf Beno.

El Mister, cansado de la situación, ha aceptado el reto machirulo que le ha propuesto su adversario y se ha enfrentado a él. Obviamente, no ha ido a mayores. Ha sido como en el Instituto, cuando dos púberes se encaran pero sólo amagan.

¿Sabrán ser compañeros?



🔄 Para nada. Se va a liar

❤️ Sí, al final se entenderán



#GHVIPGala3 pic.twitter.com/CejvP3usbE — Gran Hermano (@ghoficial) 27 de septiembre de 2018

Además, el Súper y Jorge Javier Vázquez, inmenso toda la gala, les han parado los pies, bajando el nivel de testosterona. Les ha bastado con recordarles que van a convivir, mínimo, dos semanas.

Y así será. De hecho, a los pocos minutos, Omar Montes se ha disculpado con Asraf y parece que van a hacer por empezar de cero. A ver lo que dura.