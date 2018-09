Wyoming ataca rabioso a Ana Rosa Quintana y Albert Rivera le corta por lo sano

'Don Piso' Wyoming sigue labrándose enemigos a diario desde su ofensivo púlpito televisivo que aún conserva en laSexta, El Intermedio, gracias a la permisividad de Atresmedia por deseo del consejero delegado Silvio González y de Javier Bardaji, director general de Atresmedia Televisión y militante destacado de Ciudadanos. El conglomerado mediático González y Bardají da lecciones de progresismo mientras sus directivos engrosan sus chequeras sin ningún tipo de pudor. (La gran fortuna de Wyoming 'Don Piso' deslumbra al más pintad).

Y en estas muestras de progresismo uno de los más destacados actores es 'don Piso' que sigue escondiendo las vergüenzas del PSOE y desviando la atención dándole erre que erre con Franco o el Valle de los Caídos.(La valentía del millonario Wyoming de ridiculizar a Franco… 43 años después de su muerte).



Sin embargo, este jueves 27 de septiembre cruzaba una línea roja y arremetía con dureza contra Ana Rosa Quintana. El Programa de Ana Rosa ha puesto esta temporada la sección Qué hay de lo mío en la que los líderes políticos responden en directo a los planteamientos que le formulan en el plató ciudadanos anónimos. Tras haber pasado ya por la sección Pablo Casado (la estrenaba) y Pablo Iglesias, este jueves lo hacía el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera.

Y las contundentes contestaciones de Rivera no han sido del agrado de Wyoming, que se refería despectivamente a un momento del espacio que se ha hecho viral, la respuesta del líder naranja a un independentista que negaba que hubiese tensión y fractura social en Cataluña. ('Don Piso' Wyoming arranca fuerte en laSexta: "Solo los que viven en Narnia hablan de Golpe de Estado en Cataluña").

Tal y como ha podido constatar Periodista Digital, ‘Don Piso' sin cortarse un pelo acusaba a Ana Rosa Quintana de mentir a la audiencia y realizar un montaje para favorecer políticamente a Ciudadanos, Wyoming publicaba en su Twitter la siguiente grave acusación a Telecinco y a Ana Rosa: "No era un independentista catalán! Telecinco y @anarosaq pusieron un ‘sparring' para que Rivera se luciera públicamente".

El tuit rápidamente provocó reacciones y comentarios negativos y fue el propio Albert Rivera quien decidió poner fin al asunto -después de infinitos tuist de 'don Piso' Wyoming arremetiendo contra su persona y contra Cs- y bloquear al presentador de laSexta en Twitter.

Como no podía ser de otra forma, 'Don Piso' reaccionaba con ira y compartía entre sus seguidores el bloqueo de Rivera (publicando un pantallazo con esa información) acompañándolo del siguiente texto: "Esto no lo supero. ¿¡Quién me pone la pierna encima!?".