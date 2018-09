¿Has visto que pasó en directo al final de ‘El Tiempo de TVE’?

Como decía Cicerón:" No todo error debe calificarse de necedad."

"Hay pocas cosas tan divertidas como las meteduras de pata en directo. Recientemente os contamos el momentazo que le ocurrió a una reportera de Aquí la Tierra, Marta Márquez, que se había desplazado a una localidad murciana en la que se encuentran los conocidos como barros del Mar Menor -o lodos de la playa de Lo Pagán-.



Una vecina dijo que el equipo del programa tenía que darse los barros con ellos, pero la reportera no estaba por la labor. "No, nosotros no", le dijo. Sin embargo, la mujer no aceptó su respuesta: inmediatamente le puso una buena cantidad de barro en la cara mediante un tortazo que nadie se esperaba.



Pero el último, y muy comentado, gazapo ha ocurrido con motivo del lavado de cara de El Tiempo de TVE. El programa estrenaba nueva temporada con nueva imagen: se ha modernizado la cabecera y el grafismo, para dar un aire más fresco a uno de los espacios de noticias más vistos de nuestro país.



Pero tuvieron un pequeño fallo mientras el hombre del tiempo daba el parte meteorológico. En las redes sociales, donde no pasan una, se dieron cuenta de todo. En este caso fue la cuenta La Guerra de Medios quien se encargó de viralizarlo.



"¡Los cámaras estaban dormidos en la parte final del pronóstico!", escribieron en las redes. En el vídeo se puede ver cómo, efectivamente, la cámara se mantiene quieta mientras el presentador se mueve por el plató.

Ojo, que no es el único detalle que podrían mejorar...", según sq.